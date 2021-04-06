Тенді Ньютон змінила своє ім'я: як тепер звати актрису

Голлівудські актори не рідко обирають псевдонім на початку своєї кар'єри. Так сталось і в Тенді Ньютон. Актриса заявила. що це була випадковість, через яку люди весь час називали її неправильно.

В інтерв'ю глянцю Тенді Ньютон розповіла, що на початку її роботи в Голлівуді автори фільму зробили помилку в її імені. Саме так замість Тендіве у Голлівуді з'явилась Тенді Ньютон.

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Зараз актриса задумалась над тим, щоб повернути своє справжнє ім'я. Тендіве мовою шона, що поширена в Зімбабве, означає "кохана". Тенді Ньютон налаштована рішуче на зміну ім'я, про що свідчить і її заява.

Це моє ім'я. І завжди воно було моїм іменем. Я забираю назад те, що належить мені,

– заявила Тенді Ньютон.

Окрім цього, актриса вирішила не приховувати, через який саме фільм їй довелось взяти псевдонім. Мова йшла про стрічку "Флірт", що вийшла на екрани у 1991 році. Головну роль у фільмі отримала Ніколь Кідман. Та чи була одруківка у титрах "Флірту" випадковою, чи представники Голлівуду так американізували ім'я Тендіве – невідомо.

Наразі у мережі опублікували обкладинку британського Vogue. Знімок з актрисою підписаний її новим іменем Тендіве Ньютон.

Які ролі прославили Тенді Ньютон

Голлівудська актриса Тенді Ньютон добре відома кіноманам у всьому світі. За десятки років роботи у Голлівуді вона знялась в успішних фільмах і серіалах, які отримали шалену популярність. Так, Тенді Ньютон можна побачити у проєктах:

"Місія нездійсненна 2"

"Інтерв'ю з вампіром"

"Хроніки Ріддіка"

"Зіткнення"

"У гонитві за щастям"

"Норбіт"

"Рок-н-рольник"

"Як втратити друзів і змусити всіх тебе ненавидіти"

"Швидка допомога"

"За службовими обов'язками"

"Небезпечний бізнес"

"Соло"

"Світ "Дикий Захід" та ін.

Енн Гетевей теж прагне змінити ім'я: причина

Насправді Тенді Ньютон – не єдина актриса, яка в час карантину заявила, що прагне змінити своє ім'я. Знаменита Енн Гетевей зізнавалась, що не в захваті від свого імені. За словами актриси, так її називала тільки мама, коли у дитинстві вона робила щось не так.

"Єдина людина, яка називала мене Енн, – моя мати. Вона робила це тільки тоді, коли по-справжньому злилася на мене. Тому кожен раз, коли я зараз виходжу на публіку, і хтось звертається до мене на ім'я, я думаю, що на мене збираються кричати. Люди говорять: "Енн!" А я одразу думаю: "Що? Що я зробила вам?" – з гумором розповідала актриса.

Це ім'я Енн Гетевей обрала у шкільні роки, коли тільки почала зніматись у рекламах і епізодичних ролях. Тоді в агентстві запитали, як дівчина хоче, аби її називали. Енн назвала своє справжнє ім'я, про що тепер шкодує.