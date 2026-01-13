Не тільки "Ти – космос": які нові українські фільми доступні до перегляду онлайн

Днями на платформі Sweet TV вийшов один з найобговорюваніших українських фільмів 2025 року – "Ти – космос". Ті, хто не встиг подивитися його в кінотеатрах, тепер можуть зробити це вдома.

Які ще українські стрічки можна подивитися офіційно онлайн – розповідаємо далі на 24 Каналі.

Нові українські фільми, які можна подивитися онлайн

"Батьківські збори"

Учень, який погано вчиться, стає президентом школи. Через це незадоволені батьки інших учнів організовують збори, які переростають у комічні суперечки та розкриття сімейних таємниць.

"Антарктида"

Документальний фільм Антона Птушкіна про подорож до Антарктиди на борту українського криголама "Ноосфера". Стрічка присвячена життю та роботі учасників 30-ї Української антарктичної експедиції на станції "Академік Вернадський".

"Потяг до Різдва"

Продовження фільму "Потяг у 31 грудня". Цього разу через російський обстріл на Різдво потяг застрягає посеред снігу, тому провідники намагаються організувати незабутнє свято для всіх пасажирів.

"Каховський об'єкт"

Події у фільмі розгортаються під час повномасштабної війни Росії проти України. Після підриву Каховської ГЕС українські військові потрапляють до радянського бункера на дні водосховища, де колись СРСР проводив експерименти на людях. Рештки цих дослідів досі зберігаються в бункері. Щоб вижити, військовим доводиться долати власні страхи та боротися з радянськими зомбі.

