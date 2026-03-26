Ще один популярний український фільм тепер можна подивитись на Netflix

На Netflix з'являється дедалі більше українських фільмів і серіалів. Зокрема, нещодавно стало відомо, що вже 1 квітня на стримінговій платформі відбудеться прем'єра українського детективного серіалу "Тиха Нава".

А 25 березня відбулася прем'єра популярного українського фільму "Ти – Космос". Про це повідомили на інстаграм-сторінці Netflix.ua.

Дивіться також Прокуратура видала ордер на арешт зірки серіалу "Постукай в мої двері" у справі про наркотики

Фільм "Ти – Космос" тепер є на Netflix: що відомо?

25 березня 2026 року на стримінговій платформі Netflix відбулася прем'єра українського фільму "Ти – Космос". Це один із найуспішніших українських фільмів 2025 року, який раніше вийшов у прокат в українських кінотеатрах у листопаді. Тепер стрічку можна переглянути онлайн.

Рейтинг фільму на IMDb становить 7,8 бала, що свідчить про його високий рівень.

"Ти – Космос" – це романтична науково-фантастична драма та перший повнометражний фільм режисера Павло Остріков. Стрічка здобула прихильність глядачів, тож у коментарях під публікацією можна знайти чимало позитивних відгуків від українців, які з нетерпінням чекали онлайн-прем'єри.

Про що сюжет фільму "Ти – Космос"?

Сюжет фільму зосереджується на космічному далекобійнику Андрію, який після вибуху Землі вважає себе останньою людиною у Всесвіті. Проте одного дня він отримує сигнал від француженки Катрін.

Вони вирушають назустріч одне одному, долаючи численні труднощі та переосмислюючи власне життя. Їхня подорож – це не лише спроба знайти одне одного, а й шанс врятувати себе у світі, що зник.

"Ти – Космос": дивіться онлайн трейлер фільму

Глядачі відзначають сильний музичний супровід, який підсилює атмосферу та емоційне напруження, а також переконливу акторську гру. Головну роль виконав український актор театру й кіно та військовослужбовець Володимир Кравчук. Серед переваг стрічки також – високий технічний рівень і якісна драматургія.

Які ще українські фільми та серіали подивитись на Netflix?

Якщо ви хочете відкрити для себе більше українського контенту на Netflix, зверніть увагу на такі фільми:

"Випробувальний термін",

"20 днів у Маріуполі",

"Потяг до Різдва",

"Батьківські збори",

"Антарктида",

"Потяг у 31 грудня" та інші.

Серед них – різножанрові історії, тож кожен зможе знайти щось до смаку.