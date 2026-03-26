Ще один популярний український фільм тепер можна подивитись на Netflix
- Український фільм "Ти – Космос" тепер доступний на Netflix з 25 березня 2026 року.
- Фільм має рейтинг 7,8 на IMDb і є романтичною науково-фантастичною драмою про космічного далекобійника Андрія.
На Netflix з'являється дедалі більше українських фільмів і серіалів. Зокрема, нещодавно стало відомо, що вже 1 квітня на стримінговій платформі відбудеться прем'єра українського детективного серіалу "Тиха Нава".
А 25 березня відбулася прем'єра популярного українського фільму "Ти – Космос". Про це повідомили на інстаграм-сторінці Netflix.ua.
Фільм "Ти – Космос" тепер є на Netflix: що відомо?
25 березня 2026 року на стримінговій платформі Netflix відбулася прем'єра українського фільму "Ти – Космос". Це один із найуспішніших українських фільмів 2025 року, який раніше вийшов у прокат в українських кінотеатрах у листопаді. Тепер стрічку можна переглянути онлайн.
Рейтинг фільму на IMDb становить 7,8 бала, що свідчить про його високий рівень.
"Ти – Космос" – це романтична науково-фантастична драма та перший повнометражний фільм режисера Павло Остріков. Стрічка здобула прихильність глядачів, тож у коментарях під публікацією можна знайти чимало позитивних відгуків від українців, які з нетерпінням чекали онлайн-прем'єри.
Про що сюжет фільму "Ти – Космос"?
Сюжет фільму зосереджується на космічному далекобійнику Андрію, який після вибуху Землі вважає себе останньою людиною у Всесвіті. Проте одного дня він отримує сигнал від француженки Катрін.
Вони вирушають назустріч одне одному, долаючи численні труднощі та переосмислюючи власне життя. Їхня подорож – це не лише спроба знайти одне одного, а й шанс врятувати себе у світі, що зник.
"Ти – Космос": дивіться онлайн трейлер фільму
Глядачі відзначають сильний музичний супровід, який підсилює атмосферу та емоційне напруження, а також переконливу акторську гру. Головну роль виконав український актор театру й кіно та військовослужбовець Володимир Кравчук. Серед переваг стрічки також – високий технічний рівень і якісна драматургія.
Які ще українські фільми та серіали подивитись на Netflix?
Якщо ви хочете відкрити для себе більше українського контенту на Netflix, зверніть увагу на такі фільми:
- "Випробувальний термін",
- "20 днів у Маріуполі",
- "Потяг до Різдва",
- "Батьківські збори",
- "Антарктида",
- "Потяг у 31 грудня" та інші.
Серед них – різножанрові історії, тож кожен зможе знайти щось до смаку.