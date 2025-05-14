Український мюзикл "Ти (Романтика) в кіно" виходить онлайн: дата прем'єри та де дивитись

15 травня 2025 року відбудеться цифрова прем`єра фільму "МУР. Ти [Романтика] в кіно". Це перший в Україні оригінальний історичний мюзикл, зафільмований спеціально для кіноекранів.

Стрічка буде доступна у покупці онлайн ексклюзивно на медіасервісі MEGOGO. Дізнайтесь подробиці на Кіно 24.

Радимо На Netflix вийшов український фільм із неймовірною Лесею Нікітюк: чесні відгуки глядачів

Мюзикл "Ти [Романтика] в кіно" виходить онлайн: що відомо

Під час кінотеатрального прокату фільм зібрав понад 2,6 мільйона гривень у перший вікенд та привернув увагу майже 15 000 глядачів. З оригінальною театральною виставою колектив гастролював впродовж 2024 року. За цей час постановку побачило понад 60 тисяч глядачів.

Ми з самого початку знали, що "Ти [Романтика]" має жити довше за прокат. Діджитальна прем'єра – це спосіб достукатися до тих, хто не мав змоги потрапити в кіно: до людей на деокупованих територіях, до військових, до всіх, хто зараз далеко від великих екранів, але так само потребує дотику до культури. Ми вдячні MEGOGO за партнерство – це крок до ширшої присутності українського мистецтва там, де воно найбільше потрібне,

– зазначають у Творчому об'єднанні МУР.

"МУР. Ти [Романтика] в кіно": дивіться онлайн трейлер фільму

До речі, ми взяли інтерв'ю в Олександра Хоменка – лідера проєкту МУР. Читайте відверту розмову за посиланням.

Що відомо про фільм "МУР. Ти [Романтика] в кіно"

Фільм "МУР. Ти [Романтика] в кіно" – це екранізація однойменної реп-опери гурту МУР, яка розповідає про долі поетів Розстріляного відродження, зокрема Павла Тичини, Миколи Хвильового, Володимира Сосюри та інших.

Стрічка була знята за три дні за допомогою 12 камер, що дозволило зберегти театральну атмосферу та передати емоції акторів у кінематографічному форматі.