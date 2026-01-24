Хто зіграв у серіалі "Тиха Нава", який підкорив українців

15 січня на Київстар ТБ вийшов детективний трилер у стилі true crime "Тиха Нава", який підкорив глядачів одразу після прем'єри. Події серіалу розгортаються в однойменного маленькому містечку, куди приїжджає молодий юрист Адам Юшкевич. Чоловік береться за розслідування низки жорстоких злочинів, які правоохоронці намагаються приховати.

Які актори зіграли у "Тихій Наві" та що про них відомо, читайте у матеріалі 24 Каналу.

Хто зіграв у серіалі "Тихи Нава"?

Олександр Рудинський (Адам)

Олександр Рудинський – заслужений артист України, актор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Він зіграв головну роль у британському короткометражному фільмі "Камінь, папір, ножиці", що отримав премію BAFTA у 2025 році. Найбільшу популярність Олександру приніс серіал "Перші ластівки".

Олександр Рудинський / Фото з інстаграму актора

Анастасія Пустовіт (Кіра)

Анастасія Пустовіт – акторка Київського академічного театру драми й комедії на Лівому березі Дніпра. Відома за серіалом "Перші ластівки. Zалежні", а також за фільмами "Коли падають дерева", "Між нами" та іншими.

Анастасія Пустовіт / Фото з інстаграму акторки

Михайло Жонін (Капінус)

Михайло Жонін – актор театру, кіно і дубляжу. Його голос звучить у багатьох популярних стрічках ("Хроніки Нарнії", "Панда Кунг-Фу", "Похмілля у Вегасі", "Безславні виродки", "Як приборкати дракона" та інших).

Михайло Жонін / Фото з інстаграму "Тиха Нава"

Сергій Кисіль (Фоменко)

Сергій Кисіль є актором театру "22 Театр". Він знявся у багатьох популярних українських серіалах: "Жіночий лікар", "Я – Надія", "Просто Надія", "Лікарка Ковальчук", а також у фільмі "БожеВільні".

Сергій Кисіль / Фото з інстаграму актора

Лариса Руснак (Відьма)

Лариса Руснак – народна артистка України, телеведуча, акторка Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. У 2020 році її нагородили Орденом княгині Ольги III ступеня.

Лариса Руснак / Фото з інстаграму акторки

Андрій Самінін (Батько Адама)

Андрій Самінін – заслужений та народний артист України. Він озвучує американського актора Тома Круза. Серед інших відомих серіалів з його участю: "Прикордонники", "Ключі від правди", "Перші дні".

Андрій Мостренко (Гордієнко)

Андрій Мостренко – актор театру, кіно і дубляжу, заслужений артист України. Він зіграв у фільмах "Чорний ворон", "Снайпер. Білий ворон", "Щедрик", "Мирний-21", "Батько", а також у серіалі "Доброволець".

Андрій Мостренко / Фото з Вікіпедії

У серіалі "Тихай Нава" також знялись Олександра Сорока (Інна), Іван Білаш (син Капінуса), Олександр Яцентюк (Мисливець), Роман Ясиновський (Ілля), Анастасія Нестеренко (Ольга) та багато інших.