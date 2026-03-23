Перший в Україні true-crime серіал, який з шаленим успіхом увірвався у мережу, вийде на Netflix

На стримінговій платформі Netflix запланована прем'єра ще одного українського серіалу. На стримінгу можна буде подивитись "Тиху Наву".

Це перший в Україні true-crime серіал, який отримав шалені перегляди з моменту прем'єри. Про майбутній вихід на Netflix повідомили на інстаграм-сторінці Netflix Ukraine.

Український серіал "Тиха Нава" буде доступний на Netflix

На платформі Netflix відбудеться прем'єра українського серіалу, який уже встиг стати справжнім хітом серед глядачів. Від моменту релізу він зібрав велику аудиторію та викликав жваве обговорення. Це сильний і якісний проєкт, що піднімає українське серіальне виробництво на новий рівень.

До того ж, це один із перших українських детективів у жанрі true crime, заснований на реальних подіях.

Прем'єра відбудеться 1 квітня на Netflix.

Хто зіграв ролі в серіалі "Тиха Нава"?

Український серіал "Тиха Нава" з шаленим успіхом увірвався в інформаційний простір і швидко завоював увагу глядачів. Однією з його головних переваг став сильний акторський склад.

У проєкті зіграли Олександр Рудинський, Анастасія Пустовіт, Михайло Жонін, Сергій Кисіль, Лариса Руснак, Андрій Самінін, Ірина Островська, Олександра Сорока, Вероніка Мішаєва, Андрій Мостренко, Павло Шпегун, Костянтин Корецький, Іраклій Маруашвілі, Богдан Буйлук та багато інших талановитих артистів.

Серіал налічує 8 епізодів, у яких поєднано елементи детективу й трилера. Тож якщо ви прихильники такого жанру, очікуйте прем'єру "Тихої Нави" на Netflix уже зовсім скоро.