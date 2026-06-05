Від режисера "Памфіра": в Україні відбудеться прем'єра нового фільму з важливими сенсами

В Україні відбудеться українська прем'єра документального фільму "Тиха повінь" режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука. Його попередня стрічка – "Памфір" – стала однією з найпомітніших українських кінопрем'єр 2022 року.

Новий фільм уже отримав міжнародне визнання та був відзначений нагородою за найкращу операторську роботу. Українська прем'єра стрічки відбудеться 9 червня в межах Docudays UA у Києві. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, що відомо про фільм "Тиха повінь".

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"Тиха повінь" – довгоочікувана прем'єра від режисера "Памфіра": що відомо?

"Тиха повінь" – це повнометражний документальний фільм, у центрі якого – релігійна громада, що проживає на території, де колись проходили фронти Першої та Другої світових воєн, на березі річки Дністер. Їхнє мирне й спокійне життя постійно порушують повені та війна.

Фільм зосереджується на темах пам'яті, історії та філософських роздумах про дім і пацифізм.

Виявилося, що війни, Друга світова, зруйновані мости – це їхня система координат. Тобто від повені до повені або від війни до війни. Чим молодше покоління, тим воно менше пам'ятає війну, а більше пам'ятає повінь. Чим старше покоління, тим для них ці точки – більше як тектонічні нашарування,

– поділився режисер у розмові з Docudays UA.



Фільм "Тиха повінь" / Кадр із фільму

Міжнародні ЗМІ дуже позитивно відгукуються про стрічку. Критики відзначають неймовірну операторську роботу, крізь призму якої розкриваються важливі теми війни, пам'яті та травми. Тож і український глядач, ймовірно, зможе гідно оцінити цей фільм.

Хто працював над стрічкою?

Дмитро Сухолиткий-Собчук став режисером та сценаристом фільму. Крім того, він долучався до операторської роботи та монтажу.

Що цікаво, ідея фільму "Тиха повінь" виникла у режисера ще у 2004 році під час сплаву Дністром. Тоді Дмитро вперше потрапив до цих сіл, а майже через 20 років розпочав документальне спостереження за їхніми мешканцями, яке згодом переросло у створення стрічки.

А також над фільмом працювали такі кінотворці: