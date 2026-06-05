Від режисера "Памфіра": в Україні відбудеться прем'єра нового фільму з важливими сенсами
В Україні відбудеться українська прем'єра документального фільму "Тиха повінь" режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука. Його попередня стрічка – "Памфір" – стала однією з найпомітніших українських кінопрем'єр 2022 року.
Новий фільм уже отримав міжнародне визнання та був відзначений нагородою за найкращу операторську роботу. Українська прем'єра стрічки відбудеться 9 червня в межах Docudays UA у Києві. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, що відомо про фільм "Тиха повінь".
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"Тиха повінь" – довгоочікувана прем'єра від режисера "Памфіра": що відомо?
"Тиха повінь" – це повнометражний документальний фільм, у центрі якого – релігійна громада, що проживає на території, де колись проходили фронти Першої та Другої світових воєн, на березі річки Дністер. Їхнє мирне й спокійне життя постійно порушують повені та війна.
Фільм зосереджується на темах пам'яті, історії та філософських роздумах про дім і пацифізм.
Виявилося, що війни, Друга світова, зруйновані мости – це їхня система координат. Тобто від повені до повені або від війни до війни. Чим молодше покоління, тим воно менше пам'ятає війну, а більше пам'ятає повінь. Чим старше покоління, тим для них ці точки – більше як тектонічні нашарування,
– поділився режисер у розмові з Docudays UA.
Фільм "Тиха повінь" / Кадр із фільму
Міжнародні ЗМІ дуже позитивно відгукуються про стрічку. Критики відзначають неймовірну операторську роботу, крізь призму якої розкриваються важливі теми війни, пам'яті та травми. Тож і український глядач, ймовірно, зможе гідно оцінити цей фільм.
Хто працював над стрічкою?
Дмитро Сухолиткий-Собчук став режисером та сценаристом фільму. Крім того, він долучався до операторської роботи та монтажу.
Що цікаво, ідея фільму "Тиха повінь" виникла у режисера ще у 2004 році під час сплаву Дністром. Тоді Дмитро вперше потрапив до цих сіл, а майже через 20 років розпочав документальне спостереження за їхніми мешканцями, яке згодом переросло у створення стрічки.
А також над фільмом працювали такі кінотворці:
- Оператори – Іван Морораш, Олександр Коротун, В'ячеслав Цвєтков.
- Звукорежисери – Сергій Авдєєв, Михайло Закутський, Ксенія Виноградова, Олексій Дяченко, Артем Косинський.
- Режисери монтажу – Микола Базаркін.
- Продюсери – Карина Костина, Євген Рачковський.
- Продюсери постпродакшену – Аміна Гаджиєва, Єтте Блюмлер.
- Асоційовані продюсери – Рейєр Зваан, Естер Ґулд.
- Виробництво – TABOR production, Elemag Pictures GmbH.