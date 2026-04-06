В якому старому українському серіалі головну роль зіграла польська акторка
- Серіал "Тільки кохання" має 100 серій і був знятий українською мовою, прем'єра відбулась у 2010 році.
- Головні ролі виконали Магдалена Гурська, Олександр Нікітін, Вікторія Литвиненко, Аліса Лукшина та інші відомі актори.
У 2010 році відбулась прем'єра серіалу "Тільки кохання", в якому одну з головних ролей зіграла польська акторка Магдалена Гурська. Серіал, знятий українською мовою, налічує аж 100 серій.
Хоч пройшло вже багато років після виходу серіалу, він досі доступний онлайн. "Тільки кохання" можна подивитися на Київстар ТБ або на ютубі.
Про що серіал "Тільки кохання"?
Денис – успішний архітектор, який втрачає дружину у жахливій автокатастрофі. Тепер виховання доньки Марійки повністю лягає на його плечі. Дівчинка прагне знайти нову обраницю для батька.
У житті батька й доньки з'являється співачка Альбіна. Вона закохується у Дениса, проте Марійка не приймає жінку. Пізніше чоловік знайомиться із вчителькою англійської мови Ольгою.
Між Денисом та Ольгою виникають почуття, але Альбіна не має наміру відмовлятися від чоловіка, тому розробляє план, аби позбутися суперниці.
Хто знявся у серіалі?
Магдалену Гурську озвучувала українська акторка Людмила Ардельян. Окрім неї, головні ролі в серіалі зіграли:
- Олександр Нікітін (Денис)
- Вікторія Литвиненко (Альбіна)
- Аліса Лукшина (Марійка)
- Володимир Міненко (Віктор, брат Дениса)
- Катерина Кузнєцова (Аліна, сестра Альбіни)
Також до акторського складу долучилися Олексій Вертинський, Володимир Задніпровський, Лариса Руснак, Михайло Кукуюк, Леся Самаєва, Валентин Томусяк та інші.
