Тім Бертон зніме для Netflix серіал про Венсдей з "Сімейки Аддамсів"

Netflix офіційно анонсував новий ігровий серіал "Wednesday". Він розповість історію про Венсдей Аддамс – доньку Гомеса і Мортіші Аддамс.

Режисером проєкту буде легендарний Тім Бертон і, напевно, це чи не найкращий вибір. Достатньо лише пригадати його попередні роботи, особливо "Едвард Руки-ножиці", "Жах перед Різдвом" та "Труп нареченої", аби зрозуміти, що цей проєкт просто створений для нього. Від Бертона очікуватимуть багато, адже Венсдей на стільки популярна, що стала мемом.

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Що відомо про майбутній серіал "Wednesday"

У серіалі покажуть навчання Венсдей в Nevermore Academy, де вона навчатиметься приборкати екстрасенсорні здібності. В процесі дівчина намагатиметься перешкодити жахливій серії вбивств і розгадати надприродну таємницю, яка заплутала її батьків 25 років тому. І, звісно, як же без романтичної лінії.

Перший сезон буде складатися з 8 серій. Розробка проєкту розпочалася ще у жовтні 2020 року, але точна дата прем'єри поки що невідома. І хоч фанатам Аддамсів дуже кортить дізнатися список головних акторів, у Netflix ще не розкрили цю таємницю.



Постер серіалу про Венсдей / Фото ​Netflix

Хто такі сімейка Аддамсів