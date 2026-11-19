За підтримки його фонду відреставрували український шедевр "Тіні забутих предків" Сергія Параджанова. Ба більше, американський режисер особисто записав відео, присвячене культовій стрічці.

Фільм 1965 року отримав нове життя у форматі 4K. Відновлену версію випустила американська компанія The Criterion Collection, яка спеціалізується на збереженні світової кінокласики.

Над реставрацією працювали World Cinema Project фонду Мартіна Скорсезе та італійська Cineteca di Bologna у співпраці з українськими кіноінституціями.

Що Скорсезе сказав про Параджанова

До виходу оновленої версії Скорсезе записав спеціальне відео, у якому розповів про унікальність творчості Сергія Параджанова та його вплив на світовий кінематограф.

Американський режисер наголосив, що "Тіні забутих предків" стали справжнім творчим проривом Параджанова. Особливо його вразили операторська робота Юрія Іллєнка, гуцульська культура та незвичайна візуальна мова стрічки.

"Тіні забутих предків": дивитись нову версію

За словами Скорсезе, Параджанов та Іллєнко фактично заново винаходили кінематограф у кожному кадрі.

Не оминув режисер і протистояння Параджанова радянській системі. Зокрема, згадав, як той відмовився поступатися вимогам чиновників щодо російськомовної версії фільму.

Іронічно, що стрічка, яку радянська система намагалася загнати у свої рамки, через понад 60 років отримала нове життя завдяки одному з найвпливовіших режисерів Голлівуду.

Що увійшло до нового видання

Окрім відреставрованої стрічки, The Criterion Collection підготувала додаткові матеріали:

відеовступ Мартіна Скорсезе;

нове інтерв'ю з акторкою Ларисою Кадочниковою;

документальний фільм "Бузковий вітер Параджанова" (2025);

експериментальну короткометражку Shadowsur (2026);

аудіокоментар історика кіно Джошуа Ферста.

Нагадаємо, "Тіні забутих предків" зняли за однойменною повістю Михайла Коцюбинського. Стрічка розповідає трагічну історію кохання гуцулів Івана та Марічки, яких зіграли Іван Миколайчук і Лариса Кадочникова.