Гостросюжетний кримінальний мінісеріал, який став найпопулярнішим серед українців на Netflix

Якщо ви шукаєте серіал на один вечір, ідеальним вибором може стати іспанська стрічка "Тієї ночі". Вона чудово підійде тим, хто не хоче витрачати багато часу на перегляд, але прагне чогось більшого, ніж звичайний фільм.

У матеріалі розповідаємо про сюжет, акторський склад і головні переваги цього серіалу.

Про що сюжет серіалу "Тієї ночі"?

Прем'єра відбулася зовсім нещодавно, а вже зараз серіал став одним із найпопулярніших серед українських глядачів на стримінговій платформі Netflix. Про це повідомляє блог Tudum.

Сюжет розгортається навколо трьох сестер – Олени, Паули та Кріс. Вони вирушають на відпочинок до Домінікани, навіть не підозрюючи, чим для них обернуться ці канікули.

Спочатку все складається ідеально, однак ситуація різко змінюється, коли Олена потрапляє в ДТП – і найгірше те, що винною є саме вона.

"Тієї ночі": дивіться онлайн трейлер серіалу

У паніці дівчина звертається по допомогу до сестер і хоче приховати те, що сталося.

Паула та Кріс опиняються перед складним вибором: ризикнути всім заради сестри чи сказати правду. Рішення потрібно прийняти швидко, адже на кону – їхня свобода та майбутнє.

Кому сподобається стрічка?

Цей серіал стане чудовим варіантом для тих, хто любить динамічні історії на один вечір. Він налічує лише 6 епізодів, які можна переглянути приблизно за 4 години.



Найпопулярніші серіали серед українців на Netflix / Фото Netflix

Стрічка поєднує одразу кілька жанрів – кримінал, драму та детектив, тож сподобається тим, хто не є прихильником класичних мелодрам чи комедій. На сайті IMDb серіал наразі отримав 5.5 балів.

Головні ролі у серіалі зіграли такі актори:

Клара Ґалле,

Паула Усеро,

Клаудія Салас,

Падро Касабланк.

