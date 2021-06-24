Творець "Американської історії жахів" представив тизер спін-офу серіалу

24 червня 2021 , 17:30
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Джерело:

твітер Райана Мерфі

У мережі з'явився тизер спін-офу серіалу "Американська історія жахів". Його на сторінках своїх соцмереж опублікував автор оригінального проєкту Райан Мерфі. Про що буде новий серіал, читайте на Кіно 24.

Про що буде новий серіал

У ролику, як і на раніше опублікованому постері, зображена жінка повністю одягнена у латексний костюм. Вона рухається будинком-вбивцею, у кожній з кімнат якого відбуваються жахи. У кінці відео жінка здобуває перемогу у сутичці з чоловіком, який також одягнений у латексний костюм і зникає в порталі.

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"Страх набуває нових форм", – таке послання залишили глядачам творці хвилинного трейлера. У ролику автори серіалу похапцем показали персонажів і дали шанувальникам зрозуміти, чого варто очікувати від нового шоу.


Постер серіалу "Американські історії жахів" / Фото Fox

Прем'єра спін-офа, який отримав назву "Американські історії жахів", відбудеться на стрімінговому сервісі Hulu 15 липня. Подробиці сюжету та акторський склад поки не розкриваються.

Наразі про новий серіал відомо не багато: 

  • перший сезон отримає 16 епізодів тривалістю в годину кожен
  • сам серіал отримає формат антології;
  • кожна серія шоу буде присвячена окремій історії або міській легенді;
  • одну з серій зрежисує талісман Мерфі – Сара Полсон;
  • у касті фігурує доволі відомий актор, зірка бойовиків Денні Трехо.
Автор: Богдана Ткачук