З Кондратюком та Тонею Матвієнко на відкритті: у Києві розпочався "Тиждень австрійського кіно"
У столичному кінотеатрі "Жовтень" відбулося урочисте відкриття 11-го "Тижня австрійського кіно". На початку кінофестивалю глядачі переглянули кінокомедію "Ризики й побічні ефекти" Міхаеля Крайсля.
На прем'єрний показ завітали зірки та відомі культурні діячі, зокрема Ігор Кондратюк, Софія Єгорова, Олег Борщевський, Євгенія Кулеба, Тоня Матвієнко, В'ячеслав Соломка, Людмила Пишна, Ірина Данілевська, а також посли країн Фінляндії та Кіпру, та інші гості. Про це 24 Каналу повідомила компанія Master Management 360.
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У Києві розпочався "Тиждень австрійського кіно"
"Тижня австрійського кіно" відбувся за підтримки посольства Республіки Австрії та генерального партнера – австрійської мережі АЗС. Хол кінотеатру було прикрашено величезним червоно-білим прапором Австрії, що вражав гостей своїми масштабами. Перед початком показу Посол Республіки Австрія в Україні звернувся до гостей кінофестивалю з промовою, у якій закликав до підтримки України.
Українці – це борці за свободу, які вражають весь світ сміливістю та працьовитістю. Республіка Австрія та її народ підтримують прагнення України захищати європейські цінності у цій несправедливій війні, яку розв’язала Росія. Ми солідарні з Україною та рішуче стоїмо пліч-о-пліч з нею,
– сказав доктор Арад Бенкьо, Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Австрії в Україні.
"Так само австрійська культура має підтримати волю українців до нормального життя попри ці складні часи. Ми сподіваємося, що відновлення Тижня австрійського кіно в Києві стане гідним символом підтримки української незламності", – доповнив він.
"Тиждень австрійського кіно" відбувається в Україні кожного року упродовж 10 років. Винятком став лише 2022 рік, коли фестиваль був змушений призупинити свою роботу через агресію Росії.
Захід отримав додатковий поштовх завдяки Amic Energy, який є генеральним партнером фестивалю та обіцяв подвоїти всі кошти від продажу квитків. Гроші будуть перераховані на спеціальний рахунок для підтримки Збройних Сил України, створений Національним банком України.
"Цей фестиваль є свідченням сильних і тривалих відносин між Австрією та Україною, – наголосив Гюнтер Маєр, директор європейської мережі АЗС. – Ці відносини стали ще міцнішими в умовах негараздів. Як партнер цього фестивалю, пишаємося підтримкою українського народу, і зобов’язані інвестувати в майбутнє України. Ми переконані, що найбільшим багатством України є її люди, і ми будемо продовжувати співпрацювати з урядом, підприємцями та громадськістю, щоб побудувати процвітаючу країну".
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Фестиваль "Тиждень австрійського кіно" триватиме в київському кінотеатрі "Жовтень" до 5 квітня 2023 року. Кожен день упродовж "Тижня австрійського кіно" у глядачів буде можливість насолоджуватися найяскравішими та найвідомішими австрійськими фільмами останніх років, до яких належать:
- комедійний фільм "Ризики й побічні ефекти",
- біографічна драма "Альма й Оскар",
- документальний фільм "Не на своєму місці",
- комедія "Ріміні"
- дитячий фільм "Францові історії", що став нововведенням на цьому річному фестивалі.
Після закінчення фестивалю активісти та керівники кіноклубів України матимуть змогу безплатно організовувати покази фільмів у своєму місті в рамках проєкту "Кіноклуб. Всеукраїнська мережа".
Тоня Матвієнко та Вячеслав Соломка на відкритті "Тижня австрійського кіно" / Master Management 360