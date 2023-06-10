Гладушевський, Сагайдачна, Єгорова: українські зірки завітали на 6-й Тиждень швейцарського кіно

У п’ятницю, 9 червня, в київському кінотеатрі "Жовтень" відбулося урочисте відкриття фестивалю "Тиждень швейцарського кіно". Після кількох років проведення в онлайн-форматі й торішньої дводенної спецподії кіноогляд повернувся у шостій едиції в класичному форматі показів у кінотеатрі.

На перший показ фестивалю, який стартував у Києві, завітали Анна Сагайдачна, Влад Нікітюк, В’ячеслав Соломка, Софія Єгорова, Роб Фельдман, Марк Вілкінс та інші. Про це 24 Каналу повідомила компанія "Артхаус Трафік".

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Фестиваль відкрився історичною біографічною драмою "Закохана в пустелі" режисерки Марґарете фон Тротта з офіційного конкурсу цьогорічного Берлінале. Саме кадром із цього фільму натхненний цьогорічний фестивальний постер. Знята за реальними подіями стрічка розповідає про кризу в стосунках Інґеборґ Бахман і Макса Фріша – одних із найвизначніших письменників 20 століття.

Головні ролі виконують зірка картин "Три мушкетери: Д’Артаньян" і "Корсет" Вікі Кріпс (найкраща європейська акторка 2022 року за версією Європейської кіноакадемії), а також Рональд Церфельд, відомий за серіалом "Вавилон-Берлін".

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Представили фільм-відкриття Надзвичайний і Повноважний Посол Швейцарії в Україні Фелікс Бауманн і програмний директор Тижня швейцарського кіно Ілля Дядик.



Фелікс Бауманн та Марк Вілкінс, режисер, співзасновник галереї The Naked Room та гастроспільноти "Рейтарська Circle" / Фото Насті Телікової

Анна Сагайдачна, акторка / Фото Насті Телікової

Софія Єгорова, співачка / Фото Насті Телікової



В’ячеслав Соломка, телеведучий / Фото Насті Телікової

Роб Фельдман, актор / Фото Насті Телікової

Які фільми покажуть на фестивалі

У межах кіноогляду покажуть ще один історичний байопік – стрічку "Сісі і я" режисерки Фрауке Фінстервальдер. Це також цьогорічна прем’єра Берлінського фестивалю – фільм показали в секції "Панорама", до якої відбирають стрічки з яскраво вираженим політичним, гендерним або соціальним контекстом. У центрі сюжету – графиня, яка стає супутницею найпопулярнішої жінки своєї доби – австрійської імператриці Сісі. Головну роль виконує Сандра Гюллер ("Неідеальний чоловік", "Тоні Ердманн").

Третя картина фестивалю, знята жінкою – "Лінія" з офіційного конкурсу торішнього Берлінале. Режисерка Урсула Маєр ("Щоденник мого розуму", "Мости Сараєва", "Дім") – найвідоміша жінка, яка представляє кінематограф Швейцарії. Драматичні події фільму розгортаються в сім’ї головної героїні, яка отримує судову заборону наближатися до родинного будинку після того, як ударила свою матір. Українським глядачам одна з акторок, Валерія Бруні-Тедескі, буде відома за стрічками "Літо ‘85", "Лише тварини" та "Як навіжені".

На фестивалі також продемонструють зняту за участі українських кінематографістів картину "Ольга". Дебютна повнометражна робота режисера Елі Ґраппа вперше побачила світ у Каннах 2021 року, а українську прем’єру мала того ж року на Одеському міжнародному кінофестивалі. Швейцарія ж висувала фільм на здобуття Премії Оскар у категорії "Найкраща міжнародна стрічка". У картині йдеться про українську гімнастку, що має зробити складний життєвий вибір, доки в її країні відбувається Євромайдан.

Захід проводять Посольство Швейцарії в Україні спільно з кінокомпанією "Артхаус Трафік". Після завершення фестивалю активісти та керівники кіноклубів зможуть організувати покази у своєму місті в межах проєкту "Кіноклуб. Всеукраїнська мережа". Для цього потрібно подати заявку на сайті.

Фестиваль "Тиждень швейцарського кіно" триватиме в київському кінотеатрі "Жовтень" до 14 червня. Квитки можна придбати на сайті кінотеатру.