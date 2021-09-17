Том Генкс, робот і собака: з'явився перший постер науково-фантастичного фільму "Фінч"

У мережі опублікували постер довгоочікуваного науково-фантастичного фільму "Фінч". На фото позує оскароносний актор Том Генкс, якого побачать у головній ролі, та його друзі – собака і робот.

Вже цієї осені шанувальники знаменитого актора Тома Генкса зможуть побачити зірку у новому фільмі. Сюжет постапокаліптичної стрічки "Фінч" обіцяє не залишити нікого байдужим.

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Постер фільму "Фінч"

На офіційній сторінці кінокомпанії Amblin вперше опублікували постер фільму. На фото зображений Том Генкс, який гратиме роль Фінча-винахідника, робот Джефф та собака, вірний друг Фінча. Позаду них клубочиться дим, що свідчить про нелегкі проблеми, які виникнуть на шляху команди.



Постер фільму "Фінч" / Фото з твітеру Amblin

Сюжет науково-фантастичної драми

Фільм розповість про одного з останніх чоловіків планети – винахідника Фінча. Він розуміє, що його життя скоро добіжить кінця, але не хоче залишати самого свого собаку. Тому Фінч створює робота Джеффа, якого намагається навчити любові та турботи про ближніх.

Головний герой покаже андроїду світ та намагатиметься пояснити, що таке "бути людиною". На друзів чекають труднощі, зворушливі моменти, але й кумедні ситуації. Творці стрічки обіцяють, що особливо цікаво буде спостерігати за взаєморозумінням собаки та робота.