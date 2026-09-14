Обійшов усіх у 30: Том Голланд став найкасовішим актором Голлівуду

Ще недавно Том Голланд був тим самим милим хлопцем, який стрибав між хмарочосами у костюмі Людини-павука. Тепер йому 30, і в гонорарах від обігнав Зої Салдана, Скарлетт Йоганссон, Роберта Дауні-молодший та ще кілька людей, яких Голлівуд зазвичай використовує замість друкарського верстата для грошей.

Як повідомляє justjared, причиною такого стрибка стали одразу два величезні хіти 2026 року – "Людина-павук: Абсолютно новий день" та "Одіссея". Обидва ще залишаються у прокаті, а отже, цифри Голланда продовжують рости.

Голланд тепер номер один



"Людина-павук: Абсолютно новий день" / Фото imdb



За актуальними підрахунками, фільми за участю Тома Голланда сукупно зібрали в кінотеатрах близько 15,5 мільярда доларів. Цього вистачило, щоб обійти Зої Салдану, яка очолила рейтинг лише на початку 2026 року.

Два Найпотужніший поштовх акторові дав четвертий сольний фільм про Пітера Паркера – "Людина-павук: Абсолютно новий день".

Станом на 13 вересня стрічка про Людину-павука зібрала приблизно 2,45 мільярда доларів у світі, з яких близько 935 мільйонів припадають на американський прокат. Це вже третій найкасовіший фільм в історії світового кінопрокату.

Другим касовим подарунком Голланду стала "Одіссея" Крістофера Нолана. Фільм уже зібрав близько 1,68 мільярда доларів у світовому прокаті, з них приблизно 600 мільйонів – у США.

Кого Голланд залишив позаду

До цьогорічних перестановок серед лідерів були Зої Салдана – близько 15,47 мільярда доларів, Скарлетт Йоганссон – 15,4 мільярда, Семюел Л. Джексон – 14,6 мільярда та Роберт Дауні-молодший – близько 14,3 мільярда.

Раніше ми вже повідомлялось скільки Голланд зможе заробити за роль Людини-павука.