Заради нової ролі Том Голланд виснажує себе тренуваннями
Поки глядачі обговорюють "Одіссею" Крістофера Нолана, а Том Голланд їздить із промотуром нового фільму Spider-Man: Brand New Day, актор уже готується до наступної великої ролі. Незабаром він перевтілиться в легендарного танцівника та актора Фреда Астера, тож уже повернувся до танцювальної студії й активно тренується.
Як повідомляє People, про підготовку до байопіку Голланд розповів в ефірі Good Morning America. Після прем’єри "Одіссеї" та завершення промотуру фільму про Людину – павука він одразу повертається до танцювальної студії.
Актор не приховує, що перші репетиції стали для нього справжнім випробуванням.
"У мене ще дуже багато роботи, якщо я хочу гідно втілити образ Фреда. Це водночас неймовірне захоплення й абсолютний жах", – зізнався Голланд.
Том Голланд / Фото Todd Owyoung/NBC
Втім, він уже поставив перед собою амбітну мету: виконати всі танцювальні номери самостійно. Без дублерів і, якщо вдасться, навіть без монтажних хитрощів – довгими безперервними кадрами, як це колись робив сам Фред Астер.
Голланд також зазначив, що зараз свідомо шукає складніші ролі. За його словами, він відчуває, що вже переріс образ "вічного підлітка", з яким його роками асоціювали після фільмів про Людину-павука.
Що відомо про новий фільм
Про байопік заговорили ще у 2021 році. Режисером стрічки стане Пол Кінг, а сценарій написав Стівен Левенсон. Тоді Том Голланд кумедно розповідав, що дізнався про роль під час відеодзвінка від продюсерки Емі Паскаль, коли... лежав у ванні.
Відтоді минуло кілька років, і тепер підготовка до фільму вийшла на фінішну пряму. Судячи зі слів Голланда, найближчим часом його можна буде частіше побачити не на червоній доріжці, а в танцювальній студії.
Нагадаємо, днями вийшов трейлер нового фільму "Людини-павука" з Голландом у головній ролі.