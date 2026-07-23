Заради нової ролі Том Голланд виснажує себе тренуваннями

Поки глядачі обговорюють "Одіссею" Крістофера Нолана, а Том Голланд їздить із промотуром нового фільму Spider-Man: Brand New Day, актор уже готується до наступної великої ролі. Незабаром він перевтілиться в легендарного танцівника та актора Фреда Астера, тож уже повернувся до танцювальної студії й активно тренується.

Як повідомляє People, про підготовку до байопіку Голланд розповів в ефірі Good Morning America. Після прем’єри "Одіссеї" та завершення промотуру фільму про Людину – павука він одразу повертається до танцювальної студії.

Актор не приховує, що перші репетиції стали для нього справжнім випробуванням.

"У мене ще дуже багато роботи, якщо я хочу гідно втілити образ Фреда. Це водночас неймовірне захоплення й абсолютний жах", – зізнався Голланд.



Том Голланд / Фото Todd Owyoung/NBC



Втім, він уже поставив перед собою амбітну мету: виконати всі танцювальні номери самостійно. Без дублерів і, якщо вдасться, навіть без монтажних хитрощів – довгими безперервними кадрами, як це колись робив сам Фред Астер.

Голланд також зазначив, що зараз свідомо шукає складніші ролі. За його словами, він відчуває, що вже переріс образ "вічного підлітка", з яким його роками асоціювали після фільмів про Людину-павука.

Що відомо про новий фільм

Про байопік заговорили ще у 2021 році. Режисером стрічки стане Пол Кінг, а сценарій написав Стівен Левенсон. Тоді Том Голланд кумедно розповідав, що дізнався про роль під час відеодзвінка від продюсерки Емі Паскаль, коли... лежав у ванні.

Відтоді минуло кілька років, і тепер підготовка до фільму вийшла на фінішну пряму. Судячи зі слів Голланда, найближчим часом його можна буде частіше побачити не на червоній доріжці, а в танцювальній студії.

Нагадаємо, днями вийшов трейлер нового фільму "Людини-павука" з Голландом у головній ролі.



