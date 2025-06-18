Легендарний Том Круз отримає свій перший Оскар за внесок у кінематограф: що це за нагорода

Тома Круза тричі номінували на Оскар за ролі у фільмах "Народжений четвертого липня" (1989), "Джеррі Магуайєр" (1996) і "Магнолія" (1999). І нарешті легендарний актор таки отримає свою нагороду.

Круза відзначать почесною премією Оскар за внесок у розвиток кінематографа. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на офіційний сайт Американської кіноакадемії.

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Том Круз отримає свій перший Оскар: що відомо

На сайті Американської кіноакадемії зазначили, що Том Круз є одним із найвідоміших і найкасовіших акторів усіх часів, відданим прихильником театрального мистецтва і допоміг індустрії пережити складний період під час пандемії Covid-19.

Окрім Тома Круза, почесні Оскари цьогоріч отримають також акторка й хореографка Деббі Аллен та художник-постановник Вінн Томас. А співачку й акторку Доллі Партон нагородять премією імені Джина Гершолта за видатний внесок у гуманітарну сферу.

Церемонія нагородження відбудеться 16 листопада 2025 року в Лос-Анджелесі.

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