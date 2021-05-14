Том Круз поділився фотографією зі свого нового фільму "Найкращий стрілець: Маверік"

Вже не секрет, що Том Круз, знаний ветеран екшен-фільмів, готує новий фільм "Найкращого стрільця". На честь святкування фанатами фільму Дня Найкращого стрільця (Top Gun Day) актор оприлюднив кадр зі знімального майданчика "Маверіка".

Шанувальники фільму Top Gun святкують перевидання першого фільму 1986 року. Повністю оновлений фільм покажуть в кінотеатрах Dolby Cinema. "Найкращий стрілець" відзначає цього року своє 35-річчя, що ще раз доводить, що Круз просто не старіє.

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На зображенні, яке супроводжувало допис в інстаграмі, можна побачити Круза, який з ностальгією дивиться на великий портрет. Це класичний момент з оригінального фільму, добре відомий шанувальникам, – Маверік (Том Круз) та Айсмен (Вел Кілмер) посміхаються та тримаються за руки, поки їх підбадьорюють колеги-пілоти.

День Найкращого Стрільця – це день, створений фанатами та присвячений їм. Я не можу дочекатися, коли ви побачите "Найкращий стрілець: Маверік" в кінці цього року,

– написав Круз в підписі до нового посту.

Нагадаємо, що прем'єра сиквелу оригінального "Найкращого стрільця" повинна була відбутись у липні 2019 року, але у зв'язку із пандемією COVID-19 так і не відбулася. Дата щоразу переносилась. Поки що шанувальники знову очікують на прем'єру фільму у листопаді 2021 року.

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