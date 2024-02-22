Продовження не буде: Том Круз розірвав стосунки з росіянкою після знайомства з її дітьми

Відомий американський актор і режисер Том Круз розійшовся з росіянкою Ельсіною Хайровою, яка є дочкою політика, колишнього депутата Держдуми Росії Ріната Хайрова, та колишньою дружиною олігарха Дмитра Цвєткова.

Днями у мережі гуділи розмови про те, наскільки серйозні стосунки у цієї пари, оскільки Том Круз навіть наважився познайомитись із дітьми екскоханої із Росії. Утім, схоже, щось пішло не так.

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Том Круз охолов до роману з 36-річною дівчиною

Розрив стосунків стався практично одразу після того, як голлівудський актор познайомився з дітьми росіянки, а таблоїди поширили чутки про його серйозні наміри. Друзі знаменитості повідомляють, що саме Том вирішив припинити відносини з Хайровою.

61-річний Круз врешті охолов до 36-річної Ельсіни, але захотів залишитися друзями, особливо з урахуванням того, що вони обидва проживають у Лондоні в одному будинку.

Закінчити все на поганій ноті було б незручно, якби вони зіткнулися одне з одним у ліфті. Між ними немає ніяких образ, і для Тома їхні стосунки просто пішли своєю чергою,

– розповіли друзі актора.

Стосунки Тома Круза з Ельсіною Хайровою: що відомо

Том Круз познайомився із розлученою мільйонеркою Хайровою під час одного зі своїх ексклюзивних недільних чаювань у власному пентхаусі в Гайд-парку в Лондоні. Вони до останнього намагалися зберігати конфіденційність щодо своїх стосунків.

Спершу у мережі пошились чутки про їхні відносини, які підтвердились. Згодом про знайомство Тома Круза з дітьми екскоханої та його серйозні наміри. А тепер історія великого кохання закінчилась.