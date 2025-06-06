Ризикував власним життям: легендарний Том Круз потрапив до Книги рекордів Гіннеса
- Тома Круза внесли в Книгу рекордів Гіннеса за найбільшу кількість стрибків з парашутом під час зйомок "Місія неможлива: Фінальна розплата".
- Круз виконав 16 стрибків з парашутом у сцені з літаком, під час яких ризикував власним життям.
Відомого актора Тома Круза внесли в Книгу рекордів Гіннеса. Актора відзначили за найбільшу кількість стрибків з парашутом, який у вогні.
Круз виконав цей трюк на зйомках восьмої частини франшизи фільму "Місія неможлива" під назвою "Фінальна розплата". Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання Variety.
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Том Круз потрапив до Книги рекордів Гіннеса: подробиці
Том Круз встановив рекорд, виконавши 16 стрибків з парашутом під час зйомок сцени з літаком у бойовику "Місія неможлива: Фінальна розплата".
Якщо це скрутити, поки воно горить, я буду крутитися і горіти. Я маю вистрибнути з цього перевороту, а потім запалитися за 10 секунд. Ми будемо дуже розумними. Я не кажу, що потрібно ризикувати. Ми, звісно, не ризикуємо",
– зазначав Круз перед одним зі стрибків у відео.
Стрибок Тома Круза: дивіться відео онлайн
Круз зазначив, що волів би, аби люди просто побачили фільм і насолодилися ним. За його словами, команда чудово провела час під час зйомок, і це було дуже весело. Він підкреслив, що просто хоче, щоб усі отримали задоволення від перегляду й знали: кульмінаційний момент настав саме зараз.
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