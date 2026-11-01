Від хорорів до комедій: 4 яскраві фільми з Тоні Коллетт до дня народження акторки

Видатна австралійська акторка Тоні Коллетт 1 листопада святкує день народження. Вона володіє дивовижним талантом абсолютно зливатися зі своїми персонажами та викликати у глядачів щирі емоції.

Акторка однаково майстерно грає як у напружених психологічних трилерах, так і у зворушливих сімейних комедіях. З нагоди свята наша редакція зібрала найкращі фільми, де знялася Тоні Коллетт.

"Спадковість" (2018)

Рейтинг IMDb: 7,3

Після смерті матері в родині Енні починають відбуватися моторошні події. Жінка намагається вберегти своїх дітей від давнього сімейного прокляття та розгадати зловісні таємниці власного роду. Кожен новий день занурює родину все глибше в атмосферу божевілля та липкого жаху. Зрештою ця домашня трагедія перетворюється на справжнє протистояння з темними потойбічними силами.

"Спадковість": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes рецензенти високо оцінюють феноменальну акторську гру Тоні Коллетт і майстерну режисуру Арі Астера. Водночас експерти критикують фільм за приголомшливий та важкий для сприйняття фінал.

"Ножі наголо" (2019)

Рейтинг IMDb: 7,9

Заможний письменник Гарлан Тромбі раптово гине у власному маєтку одразу після святкування ювілею. Досліджувати цю загадкову справу береться приватний детектив Бенуа Блан. Під підозру потрапляють абсолютно всі родичі покійного, адже кожен із них мав власний мотив для злочину. Тоні Коллетт чудово зіграла роль екстравагантної невістки, яка готова на все заради грошей.

"Ножі наголо": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes рецензенти високо оцінюють дотепний сценарій, зірковий акторський склад та свіжий погляд на класичний детектив. Водночас експерти критикують стрічку за дещо затягнуте розслідування.

"Маленька міс Щастя" (2006)

Рейтинг IMDb: 7,8

Дивакувата родина Гуверів вирушає у далеку подорож через усю країну на старому жовтому мікроавтобусі. Усі вони прагнуть допомогти маленькій Олів взяти участь у популярному дитячому конкурсі краси. Дорогою герої постійно потрапляють у кумедні та безглузді халепи, що ставлять під загрозу їхню поїздку. Проте саме ці випробування допомагають свариливим родичам зрозуміти справжню цінність підтримки та любові.

"Маленька міс Щастя": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes рецензенти високо оцінюють щирий гумор, теплоту сюжету та душевну гру всього акторського складу. Втім, експерти критикують фільм за передбачуваність розв'язки.

"Шосте чуття" (1999)

Рейтинг IMDb: 8,2

Дитячий психолог Малкольм Кроу намагається допомогти хлопчику Коулу, який бачить привидів померлих людей. Мати дитини, яку зіграла Тоні Коллетт, відчайдушно прагне захистити сина від дивакуватої поведінки та постійного страху. Вона щиро переживає за майбутнє хлопчика, хоча й не одразу вірить у його здібності.

"Шосте чуття": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes рецензенти високо оцінюють легендарний сюжетний поворот та глибоку емоційну взаємодію між акторами. Водночас експерти критикують стрічку за надто повільний ритм розповіді у першій половині кінокартини.

1 листопада день народження також святкує зірка серіалу "Ти" – Пенн Беджлі. З цієї нагоди ми зібрали найкращі стрічки, де зіграв актор.