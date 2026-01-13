За 2,5 мільйона євро: "Тореадорів з Васюківки" екранізує команда фільму "Ти – космос"
- Легендарну книжку "Тореадори з Васюківки" Всеволода Нестайка буде екранізовано командою фільму "Ти – космос".
- Фільм адаптують до реалій незалежної України, а бюджет проєкту становитиме близько 2,5 мільйона євро.
Легендарну книжку Всеволода Нестайка екранізують. За роботу над стрічкою візьметься команда одного з найпопулярніших фільмів сучасності – "Ти – космос".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Forbes. У матеріалі ви дізнаєтеся більше подробиць.
Дивіться також Як виглядають актори нового мінісеріалу "Його і її", який захопив глядачів на Netflix
Хто екранізує "Тореадорів з Васюківки" Всеволода Нестайка?
Наразі правами на твір Всеволода Нестайка "Тореадори з Васюківки" володіє донька письменника Олена Максименко. Тож екранізацію узгоджували саме з нею. Обговорення тривали близько пів року, але зрештою роботу над фільмом таки запланували.
Відомо, що за проєкт візьметься команда фільму "Ти – космос" режисера Павла Острікова. Однією з головних умов було збереження автентичності сюжету. На стрічку планують виділити орієнтовно 2,5 мільйона євро, адже фільм передбачає постановку складних сцен і зйомки епізодів, які потребують тривалої та ретельної підготовки для якісної реалізації.
Теж цікаво: Найобговорюваніші екранізації романів останніх років, які не можна пропустити
Також відомо, що майбутній фільм дещо осучаснить події книги: дія розгортатиметься не в радянський період, а в реаліях незалежної України. Над стрічкою працюватимуть режисери Роман Краснощок та Антон Чистяков. Зазначається, що це буде перша екранізація "Тореадорів з Васюківки" за роки незалежності України.
Що відомо про книгу "Тореадори з Васюківки"?
- "Тореадори з Васюківки" – одна з найвідоміших дитячих книжок української літератури.
- Її автором є Всеволод Нестайко.
- Перше видання цієї пригодницької гумористичної повісті для дітей вийшло у 1963 році.
- Книга здобула широке міжнародне визнання: у 1979 році її було включено до Почесного списку Ганса Крістіана Андерсена.
- Вона неодноразово перевидавалася та є частиною української шкільної програми.
- Уперше твір екранізували у 1965 році.
- Тоді над короткометражною комедією за одним з епізодів книги працював Самарій Залікін.