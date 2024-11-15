Перемога Трампа змусила зірку "Відчайдушних домогосподарок" покинути Америку

Знаменита акторка Єва Лонгорія, яка здобула світову популярність завдяки ролі в серіалі "Відчайдушні домогосподарки", оголосила, що разом з родиною покинула США. На це повпливала перемога Дональда Трампа на президентських виборах 5 листопада цього року.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Marie Claire. Зірка розповіла, що рішення покинути рідну країну стало для неї неминучим після результатів виборів.

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Єва Лонгорія покинула США після перемоги Трампа

Лонгорія підкреслила, що хоча вона вдячна долі за можливість виїхати, їй боляче бачити, що не всі американці мають таку можливість.

Я можу кудись втекти та поїхати. Більшості американців так не пощастило. Вони застрягнуть у цій похмурій країні, і я тривожусь за них,

– сказала акторка.

Вона висловила своє занепокоєння щодо того, як політичні зміни вплинуть на звичайних людей, і зазначила, що багато хто залишиться в ситуації, коли не має змоги змінити своє оточення.

Єва Лонгорія, родом з Техасу, але багато років прожила в Лос-Анджелесі, пояснила, що її рішення залишити Каліфорнію було прийнято ще до пандемії COVID-19. Хоча акторка не відчувала, що хоче виїхати з Каліфорнії, вона зазначила, що після всіх змін, які відбулися в її житті за останні роки, вона відчула, що "ця глава її життя вже закінчена". Лонгорія зізналася, що атмосфера в країні змінилася на гірше.

Наразі акторка живе між двома країнами – Іспанією та Мексикою, де вона з родиною переїхала одразу після виборів. Разом з Євою країну покинули її чоловік, бізнесмен Хосе Бастон, а також їх 6-річний син Сантьяго. Вони оселилися в Мексиці, а також мають житло в Іспанії, що дозволяє їй жити у двох країнах одночасно.

Лонгорія, яка активно підтримувала демократичних кандидатів на президентських виборах, зокрема Камалу Гарріс, висловила своє розчарування щодо перемоги Трампа, назвавши його "засудженим злочинцем", який, за її словами, "вивергає купу ненависті".