"Трейлер бомбезний": якою вийде нова весняна комедія "Велика Прогулянка" з Кравець та Ткачем

FILM.UA Group показала офіційний трейлер української весняної комедії "Велика Прогулянка" за участі Олени Кравець, Юрія Ткача, Позитива та інших знаменитостей. Прем’єра в кіно – 24 лютого 2022 року.

У трейлері "Великої Прогулянки" вперше звучить уривок офіційного саундтреку комедії від VERKA SERDUCHKA. За словами творців фільму, презентація синглу, назву якого поки тримають у секреті, та відеокліпу відбудеться всередині лютого. Про це Кіно 24 повідомила пресслужба фільму.

Не пропустіть Популярні стереотипи про покер, які можна побачити у голлівудських фільмах

"Велика Прогулянка": сюжет фільму

У центрі подій – двоє абсолютно різних сімей: працівників культури Драгоманових та районних бізнесменів Наливайченків. У теплий весняний день вони вирішують традиційно поїхати "на шашлики". Так сталося, що кожна з сімей опинилися на одній галявині, яку вони вважають "своєю". Суперечка, яка між ними запалюється, згодом переростає у гротескну "війну" за місце під приготування шашликів. Раптово з’являється третій претендент – корупціонер, який на тій галявині сховав свої гроші…

Прем’єра крутого фільму/серіалу вже близько? Щоб не проводити час в нудному очікуванні, можна зіграти в улюблену гру на SlotoKing . Онлайн-казино має десятки відеослотів, кілька видів рулеток, покер, лотереї бінго та кено, які сподобаються навіть новачкам.

На вас чекає історія, яка покаже різні погляди не тільки на рецепт маринаду до шашлику, а й на те, "як правильно жити". Картина сповнена хитрощами, підставами, протистоянням, розказує про героїв із шаленими грошима та несподіваних гостей. Однак, як би ми сильно не сварилися, сперечалися та доводили одне одному свою правоту, перед обличчям справжньої загрози – ми завжди потужна суперсила.

Акторський склад

Юрій Ткач;

Олена Кравець;

Андрій Ісаєнко;

Ірина Гатун;

Михайло Жонін;

Олексій Завгородній/Позитив та інші.

Подивіться, яке чудове кіно у нас усіх вийшло: народний, зрозумілий гумор, запальні пісні… Трейлер бомбезний – знову захотілося опинитися на знімальному майданчику, а ще більше – у кіно, за переглядом фільму,

– поділився актор Юрій Ткач, виконавець ролі Толі Наливайченка у фільмі.

Цікаво Зі справжніми порнозірками: вийшов український трейлер провокативної стрічки "Насолода"

У фільмі покажуть зіркових камео – VERKA SERDUCHKA & мама; глядачів дивуватимуть ще й появою у кадрі зірок українського футболу. На екрані з’являться капітан національної збірної України Андрій П'ятов та напівзахисник збірної України з футболу Євген Коноплянка. Отож шампури догори!

"Велика Прогулянка" 2022: дивіться трейлер комедії