Трейлер фільму "Мортал Комбат" без цензури вже в мережі

Wornes Bros. оприлюднили трейлер майбутнього фільму "Мортал Комбат" (Смертельна битва). Трейлер в українській версії та без цензури вже з'явився в мережі.

Фільм отримав рейтинг R. Тобто його не можна дивитися дітям до 17 років. І не дивно, адже навіть у двохвилинному трейлері багато фаталіті та бруталіті.

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Трейлер починається зі слів лейтенантки спецзагону Соні Блейд, яка розповідає про Cаб-Зіро – істоту, здатну керувати льодом. У той же момент нам показують, як Cаб-Зіро заморожує зброю бійця спецгану Джакса, а після чого і його руки.

У Саб-Зіро така ж "родима пляма" у вигляді дракона, як у бійця ММА Коула Янґа. Але потім стає зрозуміло, що це запрошення на великий турнір чемпіонів, який зветься Мортал Комбат.

Оскільки трейлер теж має обмеження за віком, він доступний лише на ютубі.



Постер до фільму "Мортал Комбат"

Фільм "Мортал Комбат": сюжет

"Мортал Комбат" – це історія про бійця MMA Коула Янґа, який терпить побої заради грошей. Він нічого не знає про своє походження чи про те, чому імператор Зовнішнього Світу Шан Цзун послав свого найкращого воїна Саб-Зіро, щоб його вполювати. Майор спецзагону Джакс, який теж має символ на тілі у вигляді дракона, радить йому відшукати Соню Блейд. Побоюючись за безпеку своєї родини, Коул вирушає на пошуки.

У храмі Лорда Рейдена, Старшого бога та покровителя Землі, Коул тренується готується виступити проти ворогів із Зовнішнього Світу. Ставки високі, адже це битва за цілий всесвіт.

Прем'єра в Україні запланована на 8 квітня 2021 року.

У головних ролях: