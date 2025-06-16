Фінал близько: прем'єра найновішого трейлера "Гри в кальмара" заінтригувала прихильників серіалу

Уже 27 червня відбудеться прем'єра фінальних епізодів серіалу "Гра в кальмара" на Netflix. А тим часом стримінгова платформа оприлюднила трейлер останнього сезону цього легендарного серіалу.

У матеріалі Кіно 24 з посиланням на трейлер стрічки ми покажемо, що можна побачити у ролику. Дізнайтесь, чим відео так заінтригувало українців.

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Прем'єра фінального трейлера "Гри в кальмара"

У фінальному трейлері останнього сезону шоу творці підсумували історію серіалу, згадавши головних героїв та найважливіші події перших двох сезонів.

У центрі нового трейлера – головний герой Сон Гі Хун, відомий як гравець №456, який знову вступає до гри, маючи єдину мету – покласти край жорстокому змаганню. Наприкінці двохвилинного ролика він заявляє:

Я намагаюся це зупинити.

"Гра в кальмара": дивіться онлайн фінальний трейлер серіалу

У трейлері також звучить емоційний монолог гравчині №149, звернений до Гі Хуна. Вона запитує, чи звинувачує він себе за все, що сталося, і додає: погані люди чинять зло й залишаються спокійними, а добрі – страждають навіть через дрібниці. Проте вона зізнається, що досі вірить: він повернувся, щоб урятувати їх.

Очікуйте прем'єру останніх епізодів "Гри в кальмара" на Netflix уже 27 червня.