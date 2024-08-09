За століття до подій "Гри престолів": вийшов тизер серіалу "Лицар Семи Королівств"

Стримінговий сервіс Max оприлюднив короткий тизер "Лицаря Семи Королівств". Дія в цьому серіалі розгортається за століття до подій оригінальної "Гри престолів".

Тоді родина Таргарієнів ще правила Залізним Троном. Відтак, глядачі спінофу дізнаються пригоди "малоймовірних героїв" у Вестеросі. Саме про це стало відомо з трейлера.

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У семисекундному ролику можна побачити сіра Дункана Високого у виконанні Пітера Клеффі та його юного зброєносця Егга, якого зіграв Декстер Сол Анселл.

За століття до подій "Гри престолів" два малоймовірні герої блукали Вестеросом... молодий, наївний, але відважний лицар сір Дункан Високий і його маленький зброєносець Егг,

— зазначили в офіційному синопсисі.

Тизер-трейлер спінофу "Гри престолів": дивіться відео онлайн

Спіноф – це похідний твір, який створюється на основі вже існуючого оригінального продукту, зазвичай фільму, серіалу, книги або відеогри.

Прем'єра нового серіалу запланована на 2025 рік, загалом у ньому буде шість епізодів. Водночас точну дату виходу "Лицаря Семи Королівств" поки не оголошують.

Відомо, що перший сезон адаптує повість "Межовий лицар", після чого планується екранізація інших творів з циклу "Данк і Егг".