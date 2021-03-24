3 мультфільми, героїв яких озвучував Олександр Педан

Джерело:24 канал
Всі добре знають Олександра Педана, як телеведучого і гумориста. Однак він відзначився і в озвучуванні мультфільмів.
Ще змалку Олександр Педан мріяв стати актором. Мабуть, тому він залюбки долучається до кінопроєктів, озвучуючи все нових героїв мультфільмів.
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Я переконаний, що український дубляж – один з найсильніших, а озвучувати анімаційних персонажів – це моя величезна пристрасть, занурююся з головою в процес,
– прокоментував Олександр Педан.
У 39-ий день народження, який зірковий іменинник святкує 24 березня, ми вирішили підібрати анімаційні стрічки, де можна почути голос Олександра Педана.
Розпочинає добірку мультфільм, який тільки готується вийти на великі екрани. Мова йде про "Пончари: Глобальне заокруглення", де Олександр Педан і Олена Кравець озвучили головних героїв Еда та його сестру Оп.
"Я став пончаром Едом і це було неймовірно! Як каже мій син, "Пончари" – це бомба-пушка-ракета". Це мегапозитивна, дуже весела і добра анімація для дітей будь-якого віку та їхніх батьків, в якому є місце і пригодам, і розкриттю важливих людських якостей та цінностей", – зазначив Олександр Педан.
Як озвучували "Пончари: Глобальне заокруглення": дивіться відео
Мультфільм розкаже про дивних істот пончар, які нагадують хом'ячків і пундики. Випадково двоє з них вирушають у майбутнє та розуміють, що їхніх вид вимер. Все, що залишилось від пончар – це експонати у музеях, поряд з динозаврами. Тому Ед і Оп вирушають у мандрівку крізь часи, щоб змінити хід історії.
Наразі прем'єру мультфільму "Пончари: Глобальне заокруглення" перенесли. Коли ж чекати на реліз анімаційної стрічки, невідомо.
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Мабуть, всі юні кіномани встигли переглянути дивовижний анімаційний проєкт "Смолфут". За сюжетом, єті змалку чують історії про вигаданих істот – людей. Але одному з них довелось зустріти смолфута, що кардинально змінює його життя і уявлення про світ. А ще – з моменту зустрічі головні герої поринають у курйозні пригоди, від яких складно втримати сміх.
"Смолфут": дивіться трейлер
У цьому мультфільмі Олександр Педан озвучив маленького єті Фліма, який став одним з улюблених персонажів.
"Він, мабуть, найсмішніший з усіх єті! Флім постійно жартує із себе та інших. А ще він дуже експресивний. Я намагався бути органічним. І коли Флім кричав і розмахував руками, робив те саме… Ти повністю занурюєшся в події, що відбуваються. Мало просто кривлятись голосом, потрібно пережити емоції свого героя. У мене навіть склалось враження, що я знімаюсь у кіно, а не озвучую мультфільм", – ділився враженнями Олександр Педан "Новому каналу".
Мультфільм "Королівський коргі" – це розповідь про собак, які насправді були домашніми улюбленцями Єлизавети ІІ. У центрі сюжету опинилась ця історія, де автори стрічки з гумором розповіли про розбишаку, якого так любить королева. Та одного дня Рекс має пізнати життя поза палацом: пес губиться і намагається знайти дорогу додому, потрапляючи у різні пригоди.
"Мені потрібно було вжитися у роль, відчути всі переживання цього песика. Скажу більше, у мультфільмі мені довелося співати, чого я ніколи не робив раніше на людях. А також у мене було навіть трохи собачого інтиму. Тому я вчився професійно гарчати та скавучати", – розповів Олександр Педан "Новому каналу".
"Королівський коргі": дивіться трейлер