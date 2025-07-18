Найновіший трилер на Netflix, який закохав у себе українських глядачів: що це за стрічка

10 липня 2025 року відбулась прем'єра фільму "Цегла". Це новий трилер, який уже став лідером на стримінговій платформі Netflix.

Якщо ви шукаєте стрічку, яка справді вартує уваги, то у нашому новому матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь детальніше про сюжет, акторів та трейлер. До речі, раніше ми також розповідали про найновіший бойовик на Netflix, який закохав у себе українських глядачів.

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Що відомо про фільм "Цегла" 2025?

У центрі сюжету стрічки подружжя, яке раптово опиняється в пасті. Їхній багатоквартирний будинок, відгороджено від світу таємничою цегляною стіною. Вони не мають жодного уявлення, що сталося і як звідси вибратися, тому змушені співпрацювати з настороженими сусідами. Та вони ще навіть не уявляють, що їх чекає у цій пастці.

"Цегла": дивіться онлайн трейлер фільму

Головні ролі у стрічці зіграли Маттіас Швайгхьофер, Рубі О. Фі, Фредерік Лау, Муратан Муслу та інші.

Українські глядачі зазначають, що це дуже, цікаве, хоча і бюджетне кіно, у якому добре передано напругу, тривожність і відчуття очікування. Вони звертають увагу на те, що стіни у фільмі виникають не лише навколо людей, а й між ними, і поступово приходить усвідомлення: це не вигадка, а, можливо, передбачення нашого майбутнього.

Хоча прем'єра "Цегли" відбулася всього 10 липня 2025 року, однак уже сьогодні стрічка стала лідером серед інших фільмів на платформі. Вона посіла перше місце, тому українські глядачі активно переглядають цей трилер. Його точно варто оцінити й вам.