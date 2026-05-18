Не дивіться їх наодинці: 3 нові трилери, від яких волосся дибки

Не всі люди можуть дивитися трилери наодинці, адже у них буває моторошний сюжет. Якщо ж ви все-таки хочете подивитися фільм такого жанру, то можна запросити за компанію друзів.

24 Канал підготував добірку нових трилерів. Дивіться трейлери, читайте описи сюжетів й обирайте фільм, який сподобався найбільше.

Які нові трилери не можна пропустити?

"Допоможіть"

Рейтинг IMDb: 6.8/10

Бредлі Престон та його співробітниця Лінда Ліддл єдині вижили в авіакатастрофі. Вони опиняються на безлюдному острові, тому повинні забути образи й об'єднатися, щоб залишитися живими. У таких складних умовах посада неважлива. Тепер Бредлі повністю залежить від Лінди, яку постійно знецінював.

"Допоможіть": дивіться онлайн трейлер фільму

"Самотник"

Рейтинг IMDb: 6.1/20

Майкл Мейсон – колишній урядовий найманець, відлюдник, який живе на шотландському острові. Одного разу він рятує молоду дівчину від смертельного шторму й втягує їх обох у небезпеку.

"Самотник": дивіться онлайн трейлер фільму

"Верхівковий хижак"

Рейтинг IMDb: 6.1/10

Сюжет розгортається навколо Саші (Шарліз Терон), яка шукає розраду в дикій природі, але втягується в смертельну гру з безжальним хижаком (Тарон Еджертон).

"Верхівковий хижак": дивіться онлайн трейлер фільму

