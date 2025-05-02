Історії, які пробирають до мурах: 3 найновіші трилери, які можна подивитись на Netflix

Якщо ви не є прихильником мелодрам та комедій, вам точно будуть до смаку трилери. Ми зібрали для вас список найновіших напружених кіноісторій, які можна подивитись на Netflix.

Стрічки, пов'язані із боями, криміналом та реальними історіями точно зможуть підкорити ваші серця. У матеріалі Кіно 24 дивіться нашу нову добірку трилерів та обирайте свого фаворита.

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"Контрудар"

Фільм поєднує в собі елементи бойовика та трилера.

За сюжетом, після невдалої операції з порятунку заручників з’являється нова загроза, і капітан Ґерреро разом зі своїм елітним підрозділом потрапляє в ретельно сплановану пастку злочинного угрупування.

"Контрудар": дивіться онлайн трейлер фільму

"Одкровення"

У центрі сюжету – пастор, що керується вірою в Божественне одкровення, та детектив, змучений власними видіннями. Разом вони беруться за розслідування зникнення людини, але що глибше занурюються в справу, то більше стикаються з власними внутрішніми демонами.

Це напружений кримінально-детективний трилер, що тримає глядача в постійній напрузі.

"Одкровення": дивіться онлайн трейлер фільму

"Заручник у магазині Apple"

Озброєний чоловік вривається до одного з магазинів Apple і захоплює в заручники нічим не винних відвідувачів. Те, що було звичайним торговим простором, миттєво перетворюється на епіцентр трагедії, де кожне життя опиняється під загрозою і повністю залежить від дій зловмисника.

"Заручник у магазині Apple": дивіться онлайн трейлер фільму

До речі, за посиланням можна прочитати детальний опис сюжету стрічки "Заручник у магазині Apple", який заснований на реальних подіях.