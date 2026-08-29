Зникнення, шантаж і переслідування: 5 трилерів для напруженого кіновечора

Тут зникають близькі, валиться світ, пацієнтом виявляється серійний убивця, а випадкова крадіжка машини закінчується максимально погано. Тобто просто будні, якщо сценаристу захотілося додати трохи паніки.

24 Канал зібрав добірку фільмів, де звичайна ситуація дуже швидко перетворюється на кошмар.

"Зникла безвісти"

Рік: 2023

Жанр: детектив, трилер, містика, драма

IMDb: 7,1

"Зникла безвісти": дивитись трейлер

Мати Джун зникає під час відпочинку в Колумбії разом зі своїм новим бойфрендом. Оскільки поліція далеко, Джун бере розслідування у власні руки – точніше, у руки Google, соцмереж, камер спостереження та всіх цифрових інструментів, які можна знайти в інтернеті.

Поступово дівчина знаходить дедалі більше деталей про життя матері й розуміє неприємну річ: можливо, вона зовсім не так добре знала людину, з якою прожила багато років.

Що кажуть критики: Rotten Tomatoes дає 88% і відзначає швидкий темп і сучасний підхід до жанру, хоча визнає, що деякі повороти сюжету змушують трохи призупинити віру в реальність.

"Ілюзія безпеки"

Рік: 2023

Жанр: драма, трилер, детектив

IMDb: 6,4

"Ілюзія безпеки": дивитись трейлер

Сімейна поїздка у розкішний орендований будинок мала бути звичайним відпочинком. Але одного вечора приїжджають двоє незнайомців і повідомляють про масштабну кібератаку. Телефони перестають працювати, зв’язок зникає, а світ за вікном поступово починає розвалюватися.

Джулія Робертс, Ітан Гоук і Магершала Алі грають людей, які вимушені співіснувати, хоча довіряти одне одному зовсім не хочеться.

Що кажуть критики: Rotten Tomatoes дає 66% і називає її добре зіграним апокаліптичним трилером, який поступово затягує глядача, хоча й може здатися повільним. Metacritic дає 68 балів із 100: одні критики хвалили напругу та атмосферу, інші вважали сценарій надто перевантаженим і пасивним.

"Клієнт"

Рік: 2022

Жанр: кримінал, драма, детектив, трилер

IMDb: 6,4

"Клієнт": дивитись трейлер

Психотерапевтка Сюзанн приймає останнього клієнта за день і очікує звичайної консультації. Натомість перед нею опиняється серійний убивця Марк. Він ставить їй ультиматум: або вона його "вилікує", або стане наступною жертвою.

Що кажуть критики: Rotten Tomatoes особливо відзначали акторську гру Сіньє Егхольм Олсен та Антона Х’єле.

"Під замком"

Рік: 2025

Жанр: трилер, психологічний горор

IMDb: 5,7

"Під замком": дивитись трейлер

Едді – злодій, який помічає дорогий позашляховик і вирішує, що сьогодні йому нарешті пощастило. Він залазить усередину – і дуже швидко розуміє, що автомобіль не просто замкнувся. Його власник, Вільям, перетворив машину на справжню пастку.

Тепер Едді не може вибратися, а ззовні за ним спостерігає людина, яка вирішила самостійно вершити правосуддя.

Що кажуть критики: Rotten Tomatoes дає 45% і відзначає ефектне протистояння двох акторів, хоча вважає, що історія не завжди розуміє, куди їй рухатися. Metacritic ще суворіший – лише 45/100: частина критиків хвалить напругу й акторів, інші вважають сюжет недостатньо опрацьованим.

"Незабутні вихідні"

Рік: 2022

Жанр: психологічний трилер, детектив, кримінальна драма

IMDb: 5,7/10

"Незабутні вихідні": двитись трейлер

Бет вирушає до Хорватії на ідеальний жіночий вікенд разом із найкращою подругою Кейт. Море, сонце, красиві ресторани – загалом усе те, заради чого люди й їдуть у відпустку. Щоправда, наступного ранку Кейт зникає, а Бет раптом опиняється в ситуації, де їй уже треба не засмагати, а доводити власну невинуватість.

Далі починається класичний трилер: пошуки подруги, нові підозрювані, брехня, таємниці й дедалі більше деталей, які змушують Бет сумніватися буквально в усіх. І чим ближче вона до правди, тим сильніше розуміє, що зовсім не знала людей, які були поруч.

Що кажуть критики: вони зустріли фільм без особливого захвату. На Rotten Tomatoes лише 42% позитивних рецензій: оглядачі визнали стрічку достатньо легкою для вечірнього перегляду, але дорікнули передбачуваністю та слабкими сюжетними ходами.

А якщо сьогодні ви готові дивитись фільми до рання, то маємо для вас добірку фільмів, які тривають понад 3 години.