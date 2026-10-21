Вони знають більше, ніж повинні: ТОП містичних трилерів із незвичайними героями

Хтось мріє виграти в лотерею, хтось – навчитися читати чужі думки, а комусь вистачило б уміння передбачати наслідки власних рішень. Героям цих фільмів пощастило трохи більше. Щоправда, надзвичайні здібності принесли їм не лише переваги, а й проблеми, від яких звичайні люди воліли б триматися подалі.

24 Канал зібрав 5 фантастичних фільмів на вечір про людей із незвичайними можливостями. Тут передбачають майбутнє, проникають у чужі спогади та змінюють реальність. І, звісно, знаходяться ті, хто хоче використати ці таланти у власних інтересах.

"П'ятий вимір", 2009

Жанр: фантастика, бойовик, трилер.

IMDb: 6,1

У світі існують люди, здатні читати думки, бачити майбутнє та переміщувати предмети силою розуму. І, звичайно, урядові організації вже придумали, як використати їх замість звичайної зброї. Нік Гант, який володіє телекінезом, переховується в Гонконзі від таємничої організації. Одного дня він знайомиться з дівчиною Кессі, здатною передбачати майбутнє. Разом вони намагаються зруйнувати плани небезпечних переслідувачів.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes фільм отримав лише 23% позитивних рецензій. Оглядачі відзначають стильну картинку та видовищність, але критикують заплутаний сюжет. Тож іноді навіть здатність бачити майбутнє не допомогла б розібратися в сценарії.



"П'ятий вимір": дивитись трейлер

"Дар", 2000

Жанр: містичний трилер, детектив, драма.

IMDb: 6,7

Енні Вілсон, яку зіграла Кейт Бланшетт, має дар ясновидіння. Вона допомагає людям розібратися з проблемами, використовуючи карти та власні видіння. Однак усе змінюється, коли в маленькому містечку безслідно зникає молода жінка. Енні починає бачити моторошні картини, які можуть допомогти розкрити злочин. Проблема лише в тому, що далеко не всі місцеві жителі зацікавлені в правді.

Що кажуть критики: легендарний кінокритик Роджер Еберт поставив фільму 3 із 4 зірок, похваливши напружений сюжет, режисуру Сема Реймі та переконливу гру Кейт Бланшетт. На його думку, саме добре прописані персонажі роблять стрічку особливо цікавою.



"Дар": дивитись трейлер

"Екстрасенс 2: Лабіринти розуму", 2013

Жанр: психологічний трилер, детектив, фантастика.

IMDb: 6,4/

Детектив Джон Вашингтон має незвичайну здібність – проникати у спогади інших людей. Після особистої трагедії він повертається до роботи й отримує завдання дослідити свідомість загадкової 16-річної Анни. Дівчина здається жертвою психологічної травми, але що глибше Джон занурюється в її спогади, то більше сумнівається, кому насправді можна довіряти.

Що кажуть критики: оглядачка RogerEbert.com Сьюзен Влощина оцінила трилер на 2 із 4 зірок. Вона відзначила цікаву задумку та гру Таїсси Фарміги, однак розкритикувала перевантажений деталями сюжет і брак справді несподіваних поворотів.



"Екстрасенс 2: Лабіринти розуму": дивитись трейлер

"Пророк", 2007

Жанр: фантастика, бойовик, трилер.

IMDb: 6,2

Кріс Джонсон у виконанні Ніколаса Кейджа може бачити майбутнє на дві хвилини вперед. Здавалося б, ідеальний талант для казино, побачень і уникнення незручних розмов. Однак його здібностями зацікавлюється ФБР. Агенти хочуть використати Кріса, щоб запобігти масштабному теракту. Сам чоловік не надто прагне ставати героєм, але від долі втекти значно складніше, ніж від правоохоронців.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes стрічка отримала 28% позитивних рецензій. Критики вважають, що цікава фантастична ідея постраждала через сюжетні прогалини та недостатньо переконливих персонажів. Водночас динамічні сцени й незвичайна концепція роблять фільм непоганим варіантом для вечірнього перегляду.



"Пророк": дивитись трейлер

"Гіпнотик", 2023

Жанр: фантастика, детектив, трилер.

IMDb: 5,5

Детектив Денні Рурк, якого зіграв Бен Аффлек, намагається знайти зниклу доньку. Під час розслідування він стикається із загадковим чоловіком, здатним контролювати свідомість інших людей. Згодом Денні розуміє, що реальність навколо нього зовсім не така, якою здається. А відрізнити правду від майстерно створеної ілюзії стає дедалі складніше.

Що кажуть критики: фільм отримав 32% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes. Оглядач The Observer Марк Кермод розкритикував надуманість сюжету, а інші рецензенти звернули увагу на слабкі спецефекти та недостатню напругу. Водночас глядачі оцінили стрічку прихильніше – на 62%.

"Гіпнотик": дивитись трейлер

Якщо вам замало напруги в реальному житті, маємо для вас добірку захопливих трилерів на вечір.



