3 високорейтингові трилери, які можна подивитись, коли немає світла

Трилери – це жанр кіно та літератури, який захоплює глядача або читача своєю напругою, інтригою та несподіваними поворотами сюжету. Вони часто зосереджуються на розслідуванні злочинів, погонях, змовах або інших захопливих ситуаціях, які тримають у напрузі від початку до кінця.

Головні герої трилерів зазвичай стикаються з небезпекою або ризиком, що підсилює відчуття напруги. Обирайте у матеріалі Кіно 24 високорейтингову стрічку, яка змушує стежити за розвитком подій з цікавістю та занепокоєнням.

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"Шосте відчуття"

Рейтинг IMDb: 8.2

Дитячий психіатр Малкольм Кроу стикається з надзвичайно складним і тривожним випадком: восьмилітній хлопчик, на ім'я Коул переживає страшні видіння. Його часто відвідують примари померлих людей, які колись були вбиті. Ці духи валять на малюка свій гнітючий страх і відчайдушний гнів, що створює для Коула жахливий і тривожний світ.

Як лікар, Малкольм Кроу відчуває свою безсилість у спробах допомогти хлопчику, адже традиційні методи терапії не дають результатів. Однак, як людина, він не може залишитися байдужим. Малкольм намагається розгадати ключ до жахливого світу Коула, в якому відчувається дихання смерті й розпускаються страшні квіти болю.

Його мета – зрозуміти природу цих видінь і знайти спосіб допомогти хлопчику знайти мир та спокій у його страшному світі.

"Шосте відчуття": дивіться онлайн трейлер фільму

"Загублена"

Рейтинг IMDb: 8.1

Емі та Нік здавалися ідеальною парою. Після того, як у їхньому житті починається криза, вони вирішують залишити Манхеттен, де жили, і переїхати до Міссурі – рідного міста Ніка. Після п'яти років спільного життя, подружжя готується відзначити річницю весілля, на яку запрошено близьких і знайомих. Однак на святі Нік заявляє, що його дружина Емі зникла.

Відразу після цього місто охоплює справжня медійна і поліцейська буря. Всі вказівки свідчать про те, що жінка пропала не просто так, а внаслідок насильства. Докази підштовхують суспільство до думки, що Нік причетний до її зникнення.

У спробах довести свою невинність, Нік проводить власне розслідування. Але його зусилля стикаються з темними таємницями й скелетами в шафі, які приховує сама пара. Нік з кожним днем все більше заплутується у хитросплетіннях обставин і таємниць, що ставлять під сумнів його добру репутацію та навіть його волю до боротьби.

"Загублена": дивіться онлайн трейлер фільму

"Сім"

Рейтинг IMDb: 8.4

Детектив Вільям Сомерсет, ветеран кримінального розшуку, з нетерпінням чекає моменту, коли зможе піти на пенсію та вирушити якомога далі від міста, його проблем і грішних мешканців. Проте всього за 7 днів до своєї відставки Сомерсету доводиться зіткнутися з двома неприємностями: його молодий напарник, детектив Мілс, починає працювати разом з ним, і в місті стається особливе вбивство.

Досвідчений слідчий швидко розуміє, що це злочин може бути лише початком серії подібних подій. Його припущення підтверджуються, коли новини починають свідчити про нові вбивства. Сомерсет розуміє, що вбивця карає своїх жертв за їхні смертні гріхи, а це означає, що злочинці, які стали жертвами, порушили серйозні моральні закони.

Перед Сомерсетом постає складний вибір: повернутися до роботи, щоб розкрити цю страшну серію вбивств і запобігти подальшим злочинам, або залишити справу на менш досвідченого напарника Мілса.

"Сім": дивіться онлайн трейлер фільму

Елементи психологічного напруження, загадок і таємниць уже чекають вашого перегляду у нашій свіженькій добірці високорейтингових трилерів.