Вілл Сміт вдарив Кріса Рока на сцені Оскара-2022 після жарту про дружину: відео конфлікту

Під час церемонії Оскара-2022 між Крісом Роком і Віллтом Смітом відбувся конфлікт. Рок пожартував, що Джада Пінкетт-Сміт знялася у фільмі "Солдат Джейн" через її лису голову. Після цього Вілл вийшов на сцену та вдарив Кріса.

Актор Кріс Рок вийшов на сцену Оскара, щоб вручити статуетку за найкращий документальний фільм. Під час виступу він невдало пожартував про дружину колеги Вілла Сміта – Джаду.

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Вілл Сміт вдарив Кріса Рока на Оскарі

Рок пожартував, що Джада Пінкетт-Сміт знялася у фільмі "Солдат Джейн" через її лису бриту голову. Вілла обурило таке висловлювання на адресу дружини, тому він вийшов на сцену й вдарив Кріса.

Спершу це здавалося жартом, але, повернувшись на місце, Вілл закричав: "Тримай ім'я моєї дружини якомога далі від свого грьобаного рота!".

Конфлікт Вілла Сміта та Кріса Рока на Оскарі: дивіться відео онлайн