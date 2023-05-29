Netflix скоїв злочин, – у Єгипті вимагають назавжди заборонити серіал "Цариця Клеопатра"

Ессам Рефаат, радник із правових питань міністра культури у Єгипті, закликав назавжди заборонити серіал Netflix з темношкірою актрисою на роль Клеопатри. Він направив скаргу до генпрокуратури.

Виконавчою продюсеркою й оповідачкою документального серіалу стала Джада Пінкетт-Сміт. "Цариця Клеопатра" розповідає про войовничу ангольську королеву Нзінґу з реконструкціями подій та інтерв’ю з експертами.

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У Єгипті вимагають заборонити серіал "Цариця Клеопатра"

10 травня на платформі Netflix відбулася прем’єра чотирисерійного документального фільму "Цариця Клеопатра". Проте ще до виходу трейлера, місцеві жителі висловили критику щодо вибору темношкірої британської акторки Адель Джеймс на роль останньої цариці Єгипту з македонської династії Птолемеїв.

Автор скарги, Ессам Рефаат, заявив: "Платформа Netflix в Арабській Республіці Єгипет вчинила злочин, порушивши ментальний образ історичних цінностей, оскільки такий твір можна вважати історичним підробленням, зробленим заради драматургії".

"Цариця Клеопатра": дивіться трейлер

Цікаво, що реальний зовнішній вигляд Клеопатри невідомий, хоч і збереглися її скульптурні зображення. Вона народилася в Олександрії в 69 року до нашої ери. ЇЇ батьком був Птолемей XII, проте історики не знають, ким була її матір, що дає підстави для різних припущень.

Нагадаємо, після виходу трейлера серіалу "Цариця Клеопатра", єгиптяни створили петицію про скасування зйомок, а авторів стрічки звинуватили в афроцентризмі, фальсифікації та присвоєнні історії.