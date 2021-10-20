"Це лише початок": у фільмах Marvel буде ще більше ЛГБТ-персонажів

Кевін Файгі, американський продюсер, який є головою Marvel Studios з 2007 року, заявив, що "Вічні" буде не єдиною стрічкою, де покажуть персонажів з ЛГБТ-спільноти.

Нещодавно Marvel опублікувала промо ролик, на кадрах якого можна побачити першу в історії кіновсесвіту ЛГБТК+ сім’ю: Фастоса у виконанні Браяна Тайрі Генрі, його чоловіка Хааза Слейман і їхнього сина, який у відео розповідає, що бачив по телевізору Ікаріса. Чоловік Фастоса, за професією архітектор, в епізоді мовчить.

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"Вічні" 2021: дивіться промо ролик

18 жовтня у Лос-Анджелесі відбулася довгоочікувана прем’єра супергеройського фільму "Вічні", в якому Анджеліна Джолі зіграла головну роль. До речі, на червону доріжку акторка вийшла з п'ятьма дітьми.

У день світової прем’єри Кевін Файгі прокоментував появу ЛГБТ-персонажів у кіновсесвіті Marvel. Зокрема, він сказав, що "це лише початок".

Персонажі-геї були в коміксах і раніше. У фільмах їх зараз буде більше, ніж раніше, і це лише початок,

– поділився Кейгі.