"Це насторожує": з’явилося відео зі зйомок "Іржі", пов’язаного з вбивством Галини Гатчінс

Від смерті Галини Гатчінс на знімальному майданчику "Іржі" пройшло пів року. Слідчі опублікували відео та фотодокументи, а офіс Шерифа округу Санта-Фе повідомив, що розслідування продовжується.

Офіс Шеріфа округу Санта-Фе, який займається розслідуванням трагедії, що сталася 21 жовтня 2021 року, опублікував пакет документів, пов’язаних із вбивством операторки родом з України Галини Гатчинс та поранення режисера Джоела Соузи. До теми Через загибель Галини Гатчінс: продюсерів фільму "Іржа" оштрафували й гостро розкритикували

Офіс Шерифа округу Санта-Фе опублікував пакет документів, пов’язаних з розслідуванням вбивства Галини Гатчінс

"Сьогодні офіс Шерифа публікує всі файли, пов'язані з нашим поточним розслідуванням", – сказав шериф округу Санта-Фе Адан Мендоса. – Всі файли пов'язані з розслідуванням на знімальному майданчику і включають кадри з лацканів та відеореєстраторів від помічників та детективів, звіти про інциденти, фотографії з місця злочину, звіти про огляди, опитування свідків, знімальне відео та фотографії співробітників, зібрані під час цього розслідування".

Кадри, опубліковані департаментом шерифа, показують також, як співробітники служби екстреного реагування поспішають надати допомогу Гатчінс, а також перші зустрічі приголомшеного Болдуїна з правоохоронними органами.

Бах! Він вистрілив – уперше. Це був перший раз, коли ми знімали цей кадр, ми репетирували його,

– сказав Болдвін.

Мендоса повідомив також, що рішення про те, чи буде Болдвіну пред'явлено кримінальне звинувачення, ще не ухвалено.

Відео зі з моменту зйомок та допиту Алека Болдвіна: дивіться онлайн

Як зазначає CNN, Болдвін продовжує працювати зі слідством.

Є кілька речей, які ми чекаємо на остаточний звіт ФБР щодо аналізу вогнепальної зброї, боєприпасів, прихованих відбитків та ДНК,

– каже Israel National News.