Це не фільм, а реальність, і це засмучує, – Бен Стіллер шокований подіями в Україні

Американський актор Бен Стіллер, який приїхав в Україну, назвав руйнування масштабнішими за ті, що показують у фільмах. Він також закликав до солідарності з українським народом.

В інтерв’ю BBC, Бен Стіллер побував у Львові, Києві, а також Ірпені та селищі Макарів. У Львові, за словами актора, люди ніби повертаються до нормального життя, стараються, наскільки це можливо. "Але, коли ви все ближче й ближче наближаєтеся до Києва, на схід країни, ви починаєте бачити блокпости й руйнування, що дійсно шокують, якщо ви не бачили нічого подібного зблизька", – зазначив він.

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Бен Стіллер поділився враженнями від побаченого в Україні

Це справді дивно, як повідомив актор, адже "коли ви в'їжджаєте у країну, на заході країни ви не відчуваєте конфлікту, за винятком комендантської години вночі, стає дуже тихо і трохи моторошно".

В інтерв'ю Стіллер поділився: "Я актор, тому перше, що я думаю, це: "О, це виглядає як фільм". Але масштаб цього набагато більший, і це – реальність, тож це дуже засмучує".

Стіллер, який є послом Верховного комісара ООН у справах біженців з 2016 року, також зазначив люди в Києві намагаються, наскільки це можливо, повернутися до нормального життя. Наприклад, сходити кудись на вечерю. Але реальність, за його словами, полягає в тому, що вони знають, що війна може повернутися до їх міста.

Найбільше актора чіпляє те, що це "такі ж люди, як ви і я, які потрапили в обставини, які жодним чином не можуть контролювати". Він наголосив, що ніхто не хоче тікати з дому, їхати світ за очі й починати все заново, або навіть просто намагатися вижити. На думку Стіллера, ці люди просто живуть своїм життям: матері, батьки, сім'ї, друзі.

Актор і режисер розповів, що спілкувався з матерями, які, коли на початку війни почалися обстріли та ракетні удари, були змушені покинути свої домівки разом із малими дітьми.

Одній матері двох близнюків довелося схопити своїх дітей і бігти шукати притулок, навіть не знаючи, куди йти, вони пішли в підвал і повинні були чекати, поки звук ракет не стихне, і скористатися шансом піднятися нагору й взяти одяг, а потім навіть не знали, куди йти, щоб бути у безпеці,

– сказав він.

Як повідомив актор, "коли чуєш подібні історії, намагаєшся поставити себе в цю ситуацію і думаєш: "Що б трапилося, якби ракета загула біля моєї квартири?".

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Стіллер в Україні

Нагадаємо, Стіллер приїхав в Україну, щоби побачити масштаби руйнувань і почути з перших вуст про війну від людей, які безпосередньо зазнали наслідків руйнувань.

Ці історії дозволять Стіллеру ще більше нагадати світові про війну в Україні. Зокрема про необхідність постійної та посиленої підтримки гуманітарного реагування в Україні.