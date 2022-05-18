"Це те, що працює на ідентичність": Ірма Вітовська про культуру та волонтерство під час війни

З першого дня війни заслужена артистка України Ірма Вітовська робить важливий вклад у перемогу України над Росією. Вона волонтерить, збирає кошти на армію, а також підтримує українську культуру.

У сюжеті ТСН Ірма Вітовська розповіла, як допомагає країні та чому важливо не забувати про культуру під час війни. Нещодавно зірка була в Італії на презентації комедії "Коза Ностра", де вона зіграла головну роль, проте зараз знаходиться в Україні, у рідному Івано-Франківську, передає 24 канал.

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Вітовська розповіла про українську культуру та волонтерство під час війни

Зокрема в Івано-Франківську акторка почала волонтерити та збирати кошти для нашої армії. В Італії вона розповідала іноземним ЗМІ про війну та допомогла сотні українцям зняти прихисток за кордоном.

"З таких кризових територій ми десь вивезли понад 500 людей. Це дуже травмовані діти. Навіть коли зараз спрацьовує сирена, я розумію, що для них це дуже важко. Їм краще бути десь взагалі за територією України", – сказала Ірма.

Варто доповнити, що актриса не забуває й про культурний фронт. Вона займається викладанням в режимі онлайн та бере участь у культурних проєктах. Ба більше, грає у виставах для переселенців. Вітовська у сюжеті зазначила, що ми, українці, маємо обов’язково підтримувати культуру, бо це те, що всередині нас, України.

Це те, що працює на ідентичність. Те, що працює, як фундамент нашої нової політичної нації, яка не просто через кордон, чи за паспортом, а яка вже всередині. І от те, що всередині, – це робить культура й освіта,

– зазначила Ірма.

Актриса зазначила також про свою головну роль в українсько-італійській комедії "Коза Ностра": "Ми якраз хотіли показати українку, яка бере долю у свої руки, їде і вирішує, що вона от так буде рухатись. І власне мені це сподобалось, що це не від нещастя. Вона дуже нормально жила тут, просто так захотілося їй".

Сюжет фільму "Коза Ностра"

Нагадаємо, гангстерська сімейна комедія розповість про пригоди української заробітчанки Влади Кози, яка допомагає італійському мафіозі залагодити конфлікти із дітьми, спадкоємцями клану, і, як наслідок, повернути колишню могутність.

Саме завдяки "секретному українському інгредієнту" сильної українки Влади Кози, сімейству Лагана таки вдасться порозумітися та відновити втрачену владу й могутність клану.



Творча команда кінокомедії / Фото пресслужби фільму

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Що варто знати про роботу над проєктом

Робота над комедією розпочалася у 2017 році – саме тоді відбувся пітчинг проєкту на престижному MIA TV Drama Series Pitching Forum у Римі. Після вдалого пітчингу почався марафон перемовин із потенційними партнерами – вибір впав на італійську кінокомпанію Pepito Produzioni, чий погляд на фільмування сподобався продюсерці Катерині Вишневській та авторці ідеї й сценаристці Анастасії Лодкіній.

Крім того, ідея здобула підтримку одного із підрозділів національної італійської телерадіокомпанії RAI – кінокомпанії Rai Cinema, на замовлення якої й було знято стрічку. До речі, попередня колаборація мастодонтів італійської кіноіндустрії принесла чудові плоди – стрічка Bad Tales, спродюсована Pepito Produzioni та Rai Cinema, здобула Срібного Ведмедя за найкращий сценарій на 70-му Берлінському міжнародному кінофестивалі.



Італійський постер до комедії / Фото пресслужби фільму