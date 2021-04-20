Буде нестандартне шоу: як пройде церемонія Оскар-2021 та які сюрпризи чекатимуть на глядачів

В ніч на 26 квітня у США відбудеться урочиста церемонія нагородження Оскар-2021. І вона, за словами авторів шоу, буде нагадувати захопливий фільм, а карантинні маски матимуть особливе значення у дійстві.

Чимало деталей проведення Оскара-2021 розкрили під час пресконференції 17 квітня. На віртуальну зустріч з пресою завітали представники Американської кіноакадемії та продюсери шоу, які не приховували: глядачів чекає незабутній вечір. Тож якою буде 93 церемонія нагородження Оскар – всі деталі дізнавайтесь у матеріалі.

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Маски – частина шоу

Як повідомляє People, Стівен Содерберг, Джессі Коллінз та Стейсі Шер зазначили, що через пандемію коронавірусу кількість гостей суттєво зменшилась. Глядачі не побачать тисячі акторів у залі Dolby Theatre, а всі запрошені номінанти премії і люди, що їх супроводжуватимуть, будуть носити медичні маски.

Але це не повпливає на атмосферу заходу. Продюсери Оскара-2021 планують по-особливому використати карантинні маски запрошених гостей.

Маски гратимуть дуже важливу роль в цій історії. Ця тема займає центральне місце в оповіді,

– заінтригував Стівен Содерберг.

Цікаво, що від початку пандемії коронавірусу знаменитості вже встигли перетворити медичні засоби на стильний аксесуар. Розшиті камінням чи зроблені у такій же кольоровій гамі, що і вбрання – актори вже підкорювали червоні доріжки, дотримуючись порад ВООЗ. Особливою креативністю відзначилась Тільда Свінтон, яка прийшла на Венеційський кінофестиваль із золотистою маскою. Ймовірно, на Оскарі-2021 глядачі побачать не менш ефектні виходи.

Як провели кінофестиваль в умовах пандемії – дивіться у відео.

Оскар-2021 і пандемія

На прикладі Венеційського кінофестивалю можна побачити, що всіх карантинних протоколів можна дотриматись! Масковий режим і температурний контроль – це не все, що запровадить Американська кіноакадемія задля безпеки гостей. Всі учасники церемонії 24 – 25 квітня пройдуть перевірку на коронавірус. Тільки ті запрошені гості, які матимуть негативні результати тестування, долучаться до шоу.

За даними The New York Times, третину бюджету церемонії Оскар-2021 витратили саме на питання безпеки гостей. Під час урочистої трансляції представники кіноіндустрії будуть сидіти без масок. Їхні крісла встановили так, що всі дотримуватимуться соціальної дистанції. А от на рекламних паузах учасники заходу одягатимуть карантинний аксесуар.

Подбали представники Кіноакадемії і про розсадження гостей. Кожного гостя супроводжуватимуть на його місце так, щоб не було скупчення людей у залі.

Локації зйомок

Підтвердились і чутки про те, що Dolby Theatre стане не єдиною локацією зйомок Оскара-2021.



Оскар традиційно проводять у театрі "Долбі" / Фото The Academy

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У 2021 році через пандемію коронавірусу Американська кіноакадемія вирішила створити ще одну святкову локацію на залізничній станції Union Station.

У театрі не буде 3 тисячі людей. Це буде дуже інтимне свято з номінантами. Я думаю, глядач відчує, що він – частина цього закритого заходу, а не те, що він просто спостерігач,

– зазначив телепродюсер Гленн Вайс під час пресконференції.

На залізничній станції вже зводять сцену. Сумнівів не виникає, що приміщення Union Station буде виглядати розкішно у поєднанні зі святковими сукнями та елегантними смокінгами запрошених акторів та режисерів.



Оскар-2021 можуть провести на залізничній станції / Фото Union Station

Тема церемонії Оскар-2021

Формат церемонії Оскар-2021 буде відповідати обраній темі – "Історії мають значення". Вперше під час шоу глядачі побачать невеликі інтерв'ю, в яких номінанти і гості премії розкажуть про себе та свої проєкти більше. Час промови переможців Оскара-2021 також збільшили.

"Всіх номінантів чекає дійсно інтимний і динамічний вечір, на відміну від більш масштабного шоу, яке ви могли бачити раніше. Значною мірою все буде зосереджено на історіях про зірок вечора, бо ми тут їх возвеличуємо, даємо відкрити їхнє ремесло. І те, що відбудеться, не буде стандартним шоу церемонії", – наголосив Гленн Вайс.

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Хто буде присутнім на шоу