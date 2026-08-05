Ці серіали зламають ваше уявлення про роботу ФБР: ТОП 5 найкращих

Останнє попередження: після цієї добірки є шанс, що ви почнете аналізувати поведінку людей у черзі до супермаркету. Але профайлінг у реальному житті все ж краще залишити агентам ФБР.

Якщо вам теж не вистачає якісних кримінальних трилерів, ловіть п'ять серіалів від 24 Каналу, які легко можуть затягнути на всі вихідні.

"Алієніст"

Нью-Йорк, 1896 рік. Серійний убивця жорстоко розправляється з дітьми, а знайти його намагаються психолог, журналіст і... майбутній президент США Теодор Рузвельт. Без ДНК, камер і сучасних технологій – тільки логіка, спостережливість і психологія.

"Алієніст": дивитись трейлер

"Мислити як злочинець"

Якщо існує серіал, після якого хочеться говорити слово "профайлінг" у кожній розмові, то це саме він. Команда ФБР складає психологічні портрети злочинців і нерідко знає, що вони зроблять далі, ще до того, як вони самі це вирішать.

"Мислити як злочинець": дивитись трейлер

"Полювання на Унабомбера"

Реальна історія, яка доводить: іноді один лист може розповісти про злочинця більше, ніж десятки свідків. Агент ФБР Джим Фіцджеральд використовує лінгвістику й психологію, щоб знайти терориста, якого не могли спіймати майже двадцять років.

"Полювання на Унабомбера": дивитись трейлер

"Кларіс"

Минув лише рік після подій "Мовчання ягнят", а Кларіс Старлінг уже береться за нові справи. Але зустріч із Ганнібалом Лектером нікуди не зникла – вона й далі сидить у неї в голові. Через це кожне розслідування стає ще більш особистим.

"Кларіс": дивитись трейлер

"Мисливець за розумом"

Якщо раптом досі не подивилися – почніть саме з нього. Двоє агентів ФБР роблять те, що тоді здавалося майже божевіллям: розмовляють із серійними вбивцями, щоб навчитися мислити як вони. Саме так і народжується профайлінг, без якого сьогодні складно уявити роботу ФБР.

"Мисливець за розумом": дивитись трейлер

До речі, якщо вам до душі психологічні трилери, ми вже зібрали ще одну добірку серіалів, від яких теж складно відірватися.

