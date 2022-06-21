"Ці сміливі люди поділилися зі мною своїм часом та історіями": Джолі повечеряла з українцями

Голлівудська зірка, яка нещодавно відвідала Україну, Анджеліна Джолі опублікувала новий допис в інстаграмі. В ньому акторка зазначила, що у Всесвітній день біженців повечеряла з новими друзями з України та інших країн, які постраждали від війни.

Вчора, 20 червня, відзначали Всесвітній день біженців. Варто зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення росіян мільйони українців виїхали за межі України у пошуках тимчасового дому.

До речі З мапою України: Анджеліна Джолі носить каблучку українського виробника

Анджеліна Джолі у Всесвітній день біженців повечеряла з новими друзями з України

Анджеліна Джолі у Всесвітній день біженців написала у своєму інстаграмі, що повечеряла з новими друзями з України, Афганістану, Малі, Кот-д'Івуару, Конго, Єгипту, Курдистану, Нігерії та Гамбії.

Я вдячна за те, що у час таких труднощів ці сміливі люди поділилися зі мною своїм часом та історіями. Сім'я, друзі та їжа об'єднують людей, і для мене було честю приєднатися до нових друзів, щоб їсти, ділитися та навчатися,

– написала зірка.

Джолі повечеряла з новими друзями з України, Афганістану, Малі, Кот-д'Івуару, Конго, Єгипту, Курдистану, Нігерії та Гамбії / Фото з інстаграму зірки

Анджеліна Джолі підтримує Україну

Раніше зірка згадала про дітей, які постраждали від війни. Вона зазначила, що після 24 лютого близько дві третини дітей були вимушено переміщені, щонайменше 277 – вбито і 456 – поранено.

Зірка Голлівуду закликала світ допомагати Україні, аби наші діти мали ресурси для лікування. Адже, за словами Джолі, ця війна – це криза прав дитини. "Діти несуть найбільші наслідки війни", – доповнила вона.

Крім цього, з власної ініціативи акторка 30 квітня прибула на залізничний вокзал у Львові, щоб зустріти пасажирів евакуаційного потяга з Покровська та пообідати з переселенцями. В Україні Джолі відвідала дітей у школі-інтернаті та встигла приїхати в Борислав і зустрітися з дітьми в навчально-реабілітаційному центрі "Гармонія".

Як відомо, голлівудську зірку до України запросив голова ОП Андрій Єрмак. Після візиту до Львова, він знову в режимі відеоконференції поспілкувався з Джолі, подякував за розмови з переселенцями та проінформував про запуск United24.

Варто зазначити, що поїздка Джолі в Україну була власною ініціативою зірки.

Я пишаюся тим, що бачу стійкість, мужність та гідність українського народу. Жахливо бачити, який вплив війна має на ціле покоління українських дітей,

– сказала Анджеліна Джолі.

Цей візит привернув увагу не тільки українських, а й світових ЗМІ. Він став дуже важливим для України, адже вкотре наголосив на важливості допомоги українському народові.

До теми – Анджеліна Джолі на львівському вокзалі спілкується з українцями: дивіться відео