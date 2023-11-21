Запитання та відповіді: усе, що ви хотіли знати про серіал "Жіночий лікар․ Нове життя"

Наближається фінал історії "Жіночий лікар. Нове життя". А у шанувальників серіалу досі залишається чимало питань про стрічку, фінал, та чи буде другий сезон.

Тому у матеріалі 24 Каналу дізнайтесь відповіді на цікаві моменти, які хвилюють усіх фанатів улюбленого українського серіалу.

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Запитання та відповіді про серіал "Жіночий лікар. Нове життя"

Кількість серій у першому сезоні

Перший сезон серіалу "Жіночий лікар. Нове життя" налічує 40 серій. Тож фінал історії про лікарів, пацієнтів та стосунки уже зовсім близько!

Зйомки відбуваються у спеціально збудованому павільйоні

Серіал знімають не у справжній лікарні, а у павільйоні, подібно, як це відбувається у Голлівуді. Для зйомок збували спеціальне приміщення, яке максимально схоже на реальну лікарню.

Саундтрек до серіалу

Саундтрек до серіалу виконала молода українська співачка KOLA. Пісня називається "Цінувати життя".

KOLA "Цінувати життя": слухайте онлайн саундтрек серіалу "Жіночий лікар"

Чи буде другий сезон серіалу "Жіночий лікар. Нове життя"

Фанати серіалу, можуть радіти, оскільки, попри те, що скоро кінець першого сезону, плануються зйомки другої частини стрічки.

Вагітні жінки у серіалі

Не усі жінки, які грають роль вагітних у "Жіночому лікарі" насправді є в очікуванні малюка. Більшості з них одягали накладний живіт, а у кабінеті УЗД знімальна група запрошувала "дублерів живота", тобто жінок, які насправді при надії.

Кохання на екрані та в житті

На запитання, чи зустрічаються актори Таїсія Хвостова та Ярослав Шахторін в житті, актори жартують, що – ні. Адже насправді вони не зустрічаються, а уже є одруженими.