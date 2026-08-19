Коли хочеться драйву: 3 бойовики, від яких неможливо відірватися

Є вечори, коли хочеться красивої мелодрами, чаю і розмов про почуття. А є вечори, коли почуття залишаються десь за дверима, а на екрані мають бути погоні, перестрілки, бійки і люди, які явно шкодують про свої життєві рішення.

24 Канал зібрали бойовики, які ідеально підходять саме для такого настрою.

"Джон Уік"

Джон Уік – колишній найманий убивця, який свого часу вирішив залишити кримінальний світ заради коханої. Здавалося б, людина нарешті заслужила спокійне життя. Але Голлівуд не міг дозволити йому просто завести собі дачу.

Після смерті дружини Джон отримує від неї цуценя, а ще має улюблений Mustang 1969 року. І саме ці дві речі стають його останньою ниточкою до минулого життя.

А потім з'являються люди, які крадуть машину, вбивають собаку і, очевидно, не дуже добре вивчали біографію Джона Уіка.

Тож легендарний кілер дістає зброю і повертається у світ, з якого так красиво намагався піти. Далі — помста, перестрілки й така кількість ворогів, що виникає лише одне питання: вони взагалі не бачили, кого вирішили розлютити?

"Джон Уік": дивитись трейлер

"Рейд"

Тут усе просто: загін спецпризначенців заходить у багатоповерхівку, де засіли озброєні злочинці, щоб дістатися до місцевого наркобарона.

Проблема в тому, що мешканці будинку не дуже раді гостям. І буквально кожен поверх перетворюється на окремий рівень пекла.

"Рейд" – це той випадок, коли сюжет можна пояснити за 20 секунд, а от відлипнути від екрана буде значно складніше. Бійки тут настільки жорсткі й стрімкі, що після фільму власний похід на кухню вже здається небезпечною спецоперацією.

"Рейд": дивитись трейлер

"Ніхто"

Гатч Менселл – максимально звичайний чоловік: сім'я, діти, буденна робота і життя без зайвих пригод. Коли в його будинок вриваються злодії, Гатч не чинить опір.

З боку здається, що перед нами просто дуже спокійний сім'янин. Але проблема в тому, що спокійним він був не завжди.

Один випадковий конфлікт поступово пробуджує старі інстинкти, а далі з'ясовується, що Гатч має дуже специфічне минуле. І коли він вступає в конфлікт із не тією людиною, сімейна драма моментально перетворюється на кримінальний бойовик.

Тут є все необхідне: гумор, бійки, стрілянина і головний герой, якого категорично не варто провокувати.

"Ніхто": дивитись трейлер

А якщо після вибухів і перестрілок хочеться чогось простішого – ловіть добірку комедій на вечір. Бо іноді найкращий спосіб розібратися з проблемами – подивитися, як із ними набагато смішніше не справляються інші.