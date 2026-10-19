ТОП детективів, які обведуть навколо пальця навіть найуважніших

Думаєте, що можете розкусити будь-якого кіноманіяка ще до того, як він скоїть злочин? Не поспішайте записуватися в детективи. Деякі режисери настільки майстерно водять глядачів за носа, що наприкінці ви точно будете сумніватись у своїй інтуїції.

24 Канал зібрав п'ять захопливих детективів за останні 10 років, які не відпускають до фінальних титрів.

"Невидимий гість" 2016

IMDb: 8,0

Успішний бізнесмен прокидається в зачиненому готельному номері поруч із тілом своєї мертвої коханки. Поліція впевнена, що вбивця – він. Чоловік наймає досвідчену адвокатку, щоб довести свою невинуватість. Але що більше він розповідає, то очевидніше стає: хтось тут бреше. Причому дуже професійно.

Що кажуть критики: Джонатан Голланд із The Hollywood Reporter похвалив стрічку за майстерно закручений сюжет і здатність постійно тримати глядачів у напрузі. Водночас зауважив, що психологічної глибини фільму дещо бракує.



"Невидимий гість": дивитись трейлер

"Пошук", 2018

IMDb: 7,6

Шістнадцятирічна дівчина безслідно зникає. Її батько починає власне розслідування, переглядаючи листування, фотографії та соціальні мережі доньки. І раптом з'ясовує, що знав про її життя приблизно стільки ж, скільки випадковий підписник в Instagram.

Що кажуть критики: Крісті Лемір із RogerEbert.com відзначила оригінальний спосіб розповіді через екрани гаджетів, хоча й звернула увагу на деякі сценарні умовності. Фільм отримав схвальні відгуки за напружену інтригу та гру Джона Чо.



"Пошук": дивитись трейлер

"Забутий", 2017

IMDb: 7,4

Молодий чоловік стає свідком викрадення старшого брата. Через 19 днів той несподівано повертається додому, але поводиться зовсім інакше. Головний герой починає підозрювати, що перед ним узагалі чужа людина. І це лише початок історії, після якої довіряти родичам стане трохи складніше.

Що кажуть критики: Оглядач AsianMovieWeb Манфред Зельцер відзначив несподівані сюжетні повороти, похмуру атмосферу та переконливу акторську гру. Водночас критик зауважив, що деякі пояснення подій виглядають надуманими.



"Забутий": дивитись трейлер

"Чорна скринька", 2021

IMDb: 7,2

Після загадкової авіакатастрофи талановитий аналітик Матьє Вассер береться розшифровувати записи бортового самописця. Офіційна версія трагедії здається очевидною, але експерт помічає дивні невідповідності. Що ближче він підбирається до правди, то небезпечнішим стає розслідування.

Що кажуть критики: Французьке видання Première відзначило майстерну побудову інтриги та атмосферу недовіри. А Le Monde похвалило вміння режисера тримати глядача в напрузі, хоча й назвало розгадку дещо передбачуваною.

"Чорна скринька": дивитись трейлер

"Містеріум. Журнал 64", 2018

IMDb: 7,4

Під час ремонту старої квартири будівельники знаходять за фальшивою стіною три муміфіковані тіла. Усі вони сидять за накритим столом, а четвертий стілець залишається порожнім. Детективи Карл Мерк та Асад беруться за справу, яка приводить їх до моторошних подій далекого минулого.

Що кажуть критики: Денніс Гарві з Variety назвав фільм видовищним і захопливим трилером, хоча й розкритикував поверхове висвітлення деяких складних соціальних тем. Стрічка є четвертою частиною данської детективної франшизи, проте має окрему центральну загадку.



"Містеріум. Журнал 64": дивитись трейлер

Раніше ми вже зробили добірку крутих трилерів 90-х років з високими рейтингами. Ви точно бачили не всі з нашого списку.



