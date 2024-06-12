Зроблять вечір затишним: 2 мультфільми, які можна подивитися разом з дітьми

Сімейні кіносеанси – це справжнє свято для дітей, адже це є можливість провести час за чудовим заняттям. На щастя, в сучасному кінематографі є достатньо мультфільмів, які не лише розважають, але й містять цінні уроки, якими можуть насолоджуватися і діти, і батьки разом.

Кіно 24 розповість про 2 мультики, які допоможуть вам та вашій дитині зануритися у дивовижні пригоди. Тож приготуйтеся до захопливих історій на великому екрані.

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"Полум'яне серце""

Цей мультфільм познайомить вас із веселою та милою Дженною, яка з дитинства мріяла піти по стопах свого батька-пожежника. Але, на жаль для неї, в той час дівчат не брали на таку роботу.

Одного разу у місті починають зникати пожежники, а театри підпалює таємничий палій. Дженна розуміє, що це її шанс виконати свою мрію і вона вирішує видати себе за хлопчика-волонтера. Так, дівчинка приєднується до команди, яка намагається зупинити шаленого палія. вирішує взяти справу в свої руки.

Цей цікавий мультфільм майстерно показує непростий шлях до здійснення заповітної мрії.

"Полум'яне серце": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Рая та останній дракон"

За сюжетом, у королівство Кумандра повернулися стародавні монстри. Щоб їх здолати і покласти цьому кінець, безстрашна Рая та її вірний друг Тук-Тук вирушають на пошуки останнього дракона. З оптимізмом та надією у серці Рая вирушає у цю епічну пригоду. Та чи зможуть вони перемогти могутнього ворога?

"Рая та останній дракон": дивіться онлайн трейлер мультфільму

Повз пригоди у цих мультфільмах пройти неможливо. Тож впевнені ці історії будуть цікаві як дітям, так і їхнім батькам.