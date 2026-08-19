Коли все дістало: 5 серіалів для жіночого перезавантаження

Іноді нам не потрібні поради психолога, марафон із саморозвитку чи чергове відео "як змінити своє життя за 7 днів". Потрібен плед, щось смачне і серіал, де чужі проблеми раптом стають значно цікавішими за власні.

Особливо коли хочеться трохи романтики, красивих суконь, жіночої дружби, кар'єрних драм і, бажано, проблем, які можна вирішити за 40 хвилин екранного часу. 24 Канал зібрав серіали для тих самих вечорів, коли хочеться сказати: "Сьогодні я нікого не рятую. Сьогодні я дивлюся серіал".

"Емілі в Парижі"

Позитивна Емілі Купер настільки закохана у свою роботу, що її особисте життя закономірно починає сипатися. Але коли доля дарує можливість перебратися з Америки до Парижа, вона довго не думає.

Щоправда, є маленька деталь: Емілі не знає французької, не має друзів і приходить у місцевий офіс зі своїми американськими уявленнями про роботу. Колеги зустрічають її без особливого ентузіазму, а її яскравий стиль і любов до соцмереж швидко стають предметом обговорень.

"Емілі в Парижі": дивитись трейлер

"Джинні й Джорджія"

Мама, донька-підліток, молодший син і черговий переїзд. Звучить як початок спокійної сімейної історії, але з Джорджією спокійне життя – поняття доволі умовне.

Вона разом із дітьми переїжджає до багатого передмістя Массачусетса, щоб почати все спочатку. Джинні, щоправда, зовсім не в захваті від маминої любові до нових стартів, адже кожен переїзд зазвичай означає: нова школа, нові друзі й нова порція підліткових проблем.

Тим часом Джорджія намагається вписатися у світ, де всі мають вигляд ідеальних людей, а за фасадами красивих будинків традиційно ховається купа секретів.

"Джинні й Джорджія": дивитись трейлер

"І просто так…"

Якщо ви колись знали, що таке "Секс і місто", то пояснювати багато не потрібно.

Керрі, Шарлотта та Міранда повертаються, але тепер їхні проблеми дещо відрізняються від тих, які вони мали двадцять років тому. Кар'єра, стосунки, дружба, нові виклики та той самий Нью-Йорк – тільки героїні вже точно не двадцять.

І це, мабуть, одна з головних принад серіалу: героїні дорослішають, але не перестають шукати відповіді на ті самі вічні питання. Що робити з коханням? Як змінювати життя? Як зрозуміти себе? І головне – що вдягнути на важливу зустріч?

"І просто так…": дивитись трейлер

"Велика маленька брехня"

Тут уже не обійдеться без секретів, скелетів у шафі та людей, які дуже переконливо роблять вигляд, що в їхньому житті все прекрасно.

Події розгортаються у красивому прибережному містечку, де живуть заможні сім'ї. На перший погляд – ідеальні будинки, діти ходять до престижної школи, дорослі займаються своїми справами. Але це лише фасад.

Після конфлікту між дітьми починають загострюватися стосунки між їхніми батьками. Старі образи, ревнощі, сімейні проблеми та приховані таємниці поступово виходять назовні.

"Велика маленька брехня": дивитись трейлер

"Солодкі магнолії"

А тут можна нарешті видихнути. У центрі історії – три подруги, які знають одна одну з дитинства та разом проходять через усі радощі й катастрофи дорослого життя. Розлучення, стосунки, родина, кар'єра, нові починання — проблем вистачає всім.

Коли Медді переживає розлучення, Хелен допомагає їй юридично, а Дана Сью підтримує подругу по-своєму. Згодом жінки вирішують об'єднатися й створити спільний бізнес – великий будинок зі СПА.

Тут багато дружби, романтики, сімейних історій і того самого відчуття маленького міста, де всі всіх знають, але все одно мають що приховувати.

"Солодкі магнолії": дивитись трейлер

А якщо жіночі драми – не ваш варіант, у нас є добірка серіалів і для тих, хто більше любить авантюри, кримінальні історії, розслідування та героїв, які постійно влипають у проблеми.



