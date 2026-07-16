Три серіали про маленькі містечка, де краще ніколи не опинятися

Маленькі містечка в серіалах давно втратили репутацію тихих і спокійних місць. Варто лише комусь приїхати туди – і починаються дивні зникнення, моторошні ситуації або таємниці, які місцеві роками ховали за привітними усмішками

Тож якщо вам захотілося ще трохи містики, напруги й сюжетів, де нікому не можна довіряти, ця добірка захоплюючих серіалів від 24 Каналу саме для вас.

"Ззовні"

Містечко, з якого неможливо виїхати, продовжує збирати нові жертви. Кожної ночі на його мешканців полюють моторошні істоти, а вдень герої намагаються знайти відповіді, яких стає лише менше. Якщо здається, що ситуація вже не може стати дивнішою – то ви дуже помиляєтесь

"Ззовні": дивитись трейлер

"Вейворд Пайнс"

Ідеальне містечко, привітні сусіди й затишні вулиці. Є лише одна дрібниця – виїхати звідси майже неможливо. Серіал, який змусить сумніватися в усьому, що бачите.

"Вейворд Пайнс" : дивитись трейлер

"Гострі предмети"

Здавалося б, звичайне відрядження. Та пошуки вбивці швидко перетворюються на подорож у власні травми. Психологічний трилер, після якого довіряти тихим містечкам стане значно складніше.

"Гострі предмети": дивитись трейлер

Ну і щоб закріпити ефект – ось ще вам порція популярних серіалів від яких важко відірватись.